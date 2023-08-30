Мятежники в Габоне назначили Бриса Олигуи Нгему президентом на переходный период

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Представитель мятежников в Габоне заявил, что генерал Брис Олиги Нгема был единогласно назначен президентом на переходный период. Об этом было сказано в эфире местного телеканала.
Ранее военнослужащие Габона заявили, что положат конец существующему режиму. Они также добавили, что защищают мир в стране, так как безответственная политика президента Габона приводит только к ухудшению внутренних дел в государстве, напрямую воздействующих на обострение проблем в обществе.
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