Мятежники в Нигере не пускают европейских дипломатов к послу Франции

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Захватившие власть в Нигере мятежники не допускают дипломатических представителей Евросоюза и Испании к послу Франции в этой стране Сильвену Итте, сообщает телеканал Al Arabiya.
25 апреля, министерство иностранных дел Нигера обратилось к послу Франции Сильвану Итте с просьбой покинуть страну в течение 48 часов. В ответ на это французский МИД заявил официальный Париж принял их требования к сведению.
Позднее вслед за требованием к послу Франции покинуть эту африканскую страну в течение 48 часов, мятежная хунта выдвинула такие же условия представителям США, Германии и Нигерии — Кэтлин Фитцгиббон, Оливье Шнакенбергу и Мохамеду Усману.
Ранее новостной канал Sky News Arabia сообщал, что «Национальный совет по защите отечестве», сформировавшийся из мятежников Нигера, потребовал вывода французских войск с территории государства до 3 сентября.
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«Мятежники не имеют права выдвигать подобное требование, агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера», — отметили во французском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее новостной канал Sky News Arabia сообщал, что «Национальный совет по защите отечестве», сформировавшийся из мятежников Нигера, потребовал вывода французских войск с территории государства до 3 сентября.
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Артем Путинцев