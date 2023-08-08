Мятежники в Нигере не впустили делегацию ЭКОВАС в страну

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Захватившие власть мятежники в Нигере заявили, что не могут принять делегацию ЭКОВАС из соображений безопасности, сообщает агентство AFP.
«Нынешний контекст гнева населения после введенных ЭКОВАС санкций не позволяет принять указанную делегацию в безопасности», - такое сообщение опубликовала нынешняя власть Нигера.
При этом, Нигерия готова обеспечить 25 тысяч солдат для вторжения в Нигер, также своих солдат готовы отправить Сенегал, Бенин и Кот д''Ивуар.
«Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости», - прокомментировали ситуацию представители страны.
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