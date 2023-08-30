Мятежники в Нигере потребовали вывода французских войск

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Сформированный в результате военного переворота в Нигере «Национальный совет по защите отечества» объявил о требовании полного вывода французских войск из страны до 3 сентября, сообщает арабский новостной канал Sky News Arabia.
Как подчеркнул корреспондент Sky News Arabia, представитель «Национального совета по защите отечества», установленный 30-дневный срок для Франции на вывод своих войск из Нигера истекает 3 сентября, и французским войскам следует полностью покинуть страну до указанной даты.
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Артем Кузьмин