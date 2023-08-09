Мятежники в Нигере сообщили, что французские военные атаковали нацгвардию

Военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение о том, что заявления западных аналитиков указывают на то, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский как марионеточная фигура уже отыграл свою роль.