Мятежники в Нигере сообщили, что французские военные атаковали нацгвардию

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Мятежники в Нигере сообщили, что французские военные атаковали национальную гвардию и нарушили воздушное пространство страны.
В связи с атакой силовых подразделений страны, военные приняли меры по повышению уровня угроз Нигере. В настоящее время, официальные лица страны не комментировали произошедшее.
Мятежники, свергнувшие накануне президента страны заявили, что военные Франции нарушили воздушное пространство.
Напомним, мятеж в Нигере был совершен 26 июля. Военные заблокировали президента в его резиденции.
Ранее, мятежники в Нигере сообщили о подготовке интервенции двумя странами Центральной Африки.
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Мятежники, свергнувшие накануне президента страны заявили, что военные Франции нарушили воздушное пространство.
Ранее, мятежники в Нигере сообщили о подготовке интервенции двумя странами Центральной Африки.
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Анастасия Крестьянова