Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения

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В Нигере повстанцы утверждают, что за пределами страны кто-то готовит «вторжение», информирует телеканал Al-Arabiya.
Конкретное государство, стоящее за этим, не названо. Кроме того, мятежники заявили о блокировке воздушного пространства, реагируя на ультиматум от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
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Артем Кузьмин