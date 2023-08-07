Радио1
Главная / Новости / Политика/ Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения

Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения

Al-Arabiya: мятежники в Нигере сообщили о подготовке иностранного вторжения в страну
07 августа 2023, 01:10

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

В Нигере повстанцы утверждают, что за пределами страны кто-то готовит «вторжение», информирует телеканал Al-Arabiya.
Конкретное государство, стоящее за этим, не названо. Кроме того, мятежники заявили о блокировке воздушного пространства, реагируя на ультиматум от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Читайте также:


Французский политик Филиппо призвал Париж научиться разговаривать с Африкой на равных

Блинкен: США приостановят часть экономической помощи Нигеру после мятежа

Страны Западной Африки заявили о плане вторжения в Нигер
#сша
#париж
#государство
#Нигер
Читайте нас в
Оценены потери европейских компаний на российском рынке после начала СВО
FT: европейские компании потеряли €100 млрд на российском рынке после начала СВО
07 августа 2023, 02:14

Фото: iStock/darkojow

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине европейские компании понесли прямые убытки на российском рынке в размере, превышающем 100 миллиардов евро, отмечает Financial Times, ссылаясь на финансовые отчеты крупных европейских корпораций за последние 18 месяцев.
Согласно данным, 176 компаний из Европы столкнулись с убытками из-за обесценения своих активов, затрат, связанных с валютными колебаниями, а также издержками, связанными с продажей или уменьшением своего бизнеса в России. Стоит отметить, что в данном анализе не учтены косвенные экономические последствия, такие как увеличение стоимости энергоносителей и других товаров из-за спецоперации и введенных против России санкций.

Читайте также:

Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года

«Известия»: В России на 10 процентов выросли цены на бытовую технику и электронику

Доллар на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с марта прошлого года
#цены
#покупки
#минфин
Читайте нас в
В Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны
Al-Arabiya: мятежники в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны
07 августа 2023, 01:21

Фото:iStock/Takosan

Повстанцы в Нигере заявили о блокировке воздушного пространства страны в ответ на ультиматум от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает Al-Arabiya.
Ранее ЭКОВАС потребовал восстановления власти президента Мохамеда Базума в Нигере в течение недели. Глава комиссии сообщества, Омар Алье Туре, предупредил о возможности использования военной силы для восстановления устоявшегося порядка. Западные источники утверждают о наличии разработанного плана военного вмешательства в дела Нигера.

Читайте также:

Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения

Французский политик Филиппо призвал Париж научиться разговаривать с Африкой на равных

Блинкен: США приостановят часть экономической помощи Нигеру после мятежа
#сша
#париж
Читайте нас в
Пентагон заявил о поддержке Филиппин, осудив действия Пекина
Пентагон заявил о поддержке Филиппин из-за обострения в районе спорных с Китаем островов
06 августа 2023, 23:50

Фото: iStock/Im Yeongsik

Пентагон выразил поддержку Филиппинам на фоне растущих напряжений в районе островов Наньша (Спратли), которые являются предметом спора с Китаем, и осудил действия Пекина.
«Мы поддерживаем наших филиппинских партнеров в их критике попыток Китая вмешиваться в законные действия у Второй отмели Томаса (известного как острова Спратли)», — написал в Twitter официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются верными своему союзу с Филиппинами, охарактеризовав этот союз как «непоколебимый».

Читайте также:

В США сообщили о создании коалиции вторжения на Украину

Экс-морпех ВС США Берлетик заявил, что ВСУ будут разбиты по итогу наступления

Экс-разведчик Риттер: президент Зеленский обрек бронетанковые отряды ВСУ на убой
#сша
#президент
#twitter
#всу
#зеленский
Читайте нас в
БПЛА коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии
ЦПВС: БПЛА коалиции США 5 августа дважды опасно сближались с самолетами ВКС России в Сирии
06 августа 2023, 23:25

Фото: istockphoto / aapsky

5 августа беспилотные аппараты MQ-9, принадлежащие так называемой «коалиции» США, дважды приближались на опасное расстояние к российским истребителям Су-35 в воздушном пространстве Сирии. Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.
«В 11:46 у населенного пункта Ракка был замечен близкий маневр между беспилотником MQ-9 от „коалиции“ и самолетом Су-35 Воздушно-космических сил России. Расстояние между ними было менее 500 метров по вертикали», — подчеркнул Кулить.
Читайте также:

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили

Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно запретили
#движение
#беспилотник
#пво
Читайте нас в
В НАТО забили тревогу из-за катастрофы на Запорожье
Newsweek: разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
06 августа 2023, 23:18

Фото: iStock/Tomas Ragina

Отступление ВСУ выявило потенциальные слабые стороны НАТО при столкновении с противником, обладающим современной авиацией и продвинутым вооружением, утверждает Newsweek.
«За последние 18 месяцев ни одно из вооруженных формирований НАТО не сталкивалось с такими боевыми действиями, как украинские войска. Военная стратегия альянса не испытывала себя в противостоянии с мощным противником», — говорит эксперт Дэвис Эллисон.
В контексте операций в Персидском заливе 1990-1991 годов и войны в Ираке, США быстро добились воздушного превосходства, что стало ключевым фактором их успеха против армии страны Ближнего Востока, подчеркивает специалист Пол ван Хофт.

Читайте также:

В Нью-Йорке напротив ООН проходит акция против финансирования Украины и поставок ей оружия

ВСУ подтвердили удары по мостам в Геническе и в районе Чонгара

Царьград: США уже совершили главное в истории человечества военное преступление
#сша
#преступление
#эксперт
#акция
#страны
#оон
#нато
Читайте нас в
Песков заявил, что NYT исказила его слова о выборах в России в 2024 году
06 августа 2023, 20:31

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская газета New York Times неверно передала его слова о выборах в России в 2024 году. Об этом сообщает издание «Подъем».
Песков рассказал, что иностранный журналист спросил его про выборы и кандидатов. Пресс-секретарь пояснил, что благодаря беспрецедентному объединению общества вокруг российского лидера можно утверждать, что если Владимир Путин решит выдвинуть свою кандидатуру, то его, безусловно, переизберут с весомым преимуществом. 

Песков также упомянул, что всенародное голосование — это проявление демократии, о чем ранее говорил сам президент России. 

Напомним, New York Times процитировала Пескова из интервью, где он якобы сообщил, что президентские выборы в России — «это дорогостоящая бюрократия».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские. Такой ответ Пескова последовал в ответ на вопрос New York Times о том, стремится ли Россия получить больше украинских территорий.

Читайте также:

Песков: Россия хочет контролировать регионы, которые записаны в ее Конституции

В Джидде представили альтернативный план по Украине

Экс-разведчик Риттер: Украина скоро потеряет контроль над Херсоном и Запорожьем
#выборы
#россия
#журналист
#владимир путин
#президент
#голосование
#украина
#контроль
#страны
#план
#регионы
#дмитрий песков
#интервью
#рф
Читайте нас в
Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия
Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия в 2021 году
06 августа 2023, 20:17

Фото: istockphoto / Zolnierek

Бывший лидер Америки Дональд Трамп заявил, что намерен требовать замену судьи по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и о переносе судебного процесса из Вашингтона. Об этом он сообщил на своей странице в Truth Social.
По словам экс-президента, он не может добиться справедливого суда. Отметим, что 3 августа Дональд Трамп был обвинен по четырем статьям, связанных со штурмом Капитолия в начале 2021 года.
 
Экс-президент рассказал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год лишения свободы. 

Читайте также: 

В США сообщили о создании коалиции вторжения на Украину.

В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая.

Песков: В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет. 
#сша
#соглашения
#президент
#дональд трамп
#песков
Читайте нас в
В США сообщили о создании коалиции вторжения на Украину
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад создает коалицию вторжения на Украину
06 августа 2023, 19:20

Фото: istockphoto / Yaraslau Mikheyeu

Запад создает коалицию вторжения на Украину, в которой главную роль сыграют восточноевропейские страны, сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем канале на YouTube.
Макгрегор заявил, что армия США в настоящее время находится не в лучшем состоянии.

По его мнению, в военном союзе, который придет на Украину, важную роль будут играть Польша и Литва, и, если  они нее смогут оккупировать западную часть страны, то к ним подключится Америка.  

Напомним, коалиция под управлением США готовится к перераспределению военных сил в зоне своего контроля на сирийской территории.

Читайте также: 

В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая.

Песков: В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет.

Киев в Джидде не настаивал на принятии мирного плана Зеленского, пишут СМИ.
#сша
#армия
#соглашения
#сми
#страны
#польша
#киев
#песков
#литва
Читайте нас в
В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая
Fox News: военно-морские учения России и Китая вблизи Аляски встревожили американцев
06 августа 2023, 17:25

Фото: istockphoto / Jon Rehg

Россия и Китай провели совместные военно-морские учения вблизи Аляски, чем вызвали беспокойство у американцев, считает Fox News.
По мнению сенатора Дэна Салливана, такие действия вблизи американской границы вызывают опасения.

Салливан отметил, что операция Москвы и Пекина состояла из 11 кораблей и проходила рядом с юго-западным побережьем Аляски. ВМС США оперативно ответили на это, подключив четыре эсминца, чтобы убрать российские и китайские корабли от вод США.

Читайте также: 

Песков: В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет. 

Французский политик Филиппо призвал Париж научиться разговаривать с Африкой на равных. 

В речи Гуттериша о Хиросиме не прозвучало, кто сбросил ядерную бомбу на город. 
#сша
#операция
#соглашения
#город
#париж
#песков
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников