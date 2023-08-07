Мятежники в Нигере заявили о подготовке интервенции двумя странами Центральной Африки

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Мятежники, которые захватили власть в Нигере, заявили, что два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против Нигера. Об этом сообщает агентство ANP.
Ранее повстанцы в Нигере заявили о блокировке воздушного пространства страны в ответ на ультиматум от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
ЭКОВАС потребовал восстановления власти президента Мохамеда Базума в Нигере в течение недели. Глава комиссии сообщества, Омар Алье Туре, предупредил о возможности использования военной силы для восстановления устоявшегося порядка. Западные источники утверждают о наличии разработанного плана военного вмешательства в дела Нигера.
Напомним, Франция объявила о прекращении финансирования Буркина-Фасо на фоне заявлений ее руководства о возможном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ответ на военное вмешательство в дела Нигера.
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ЭКОВАС потребовал восстановления власти президента Мохамеда Базума в Нигере в течение недели. Глава комиссии сообщества, Омар Алье Туре, предупредил о возможности использования военной силы для восстановления устоявшегося порядка. Западные источники утверждают о наличии разработанного плана военного вмешательства в дела Нигера.
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Екатерина Коршунова