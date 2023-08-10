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Мятежники в Нигере заявили о последствиях интервенции в страну

Мятежники в Нигере заявили об убийстве президента Базума в случае военной интервенции
10 августа 2023, 19:39

Фото: istockphoto.com/Nabil Kamara

Мятежники в Нигере замгоссекретаря США Виктории Нуланд, что убьют свергнутого президента страны Мохамеда Базума в случае, если будут попытки интервенции в государство для восстановления власти последнего.

26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. В эфир вышел командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани. Свергнутый президент находится в резиденции. Лидеры многих стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.

А сегодня, 10 августа, стало известно, что лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.

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#военные
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НАТО готовится к открытию второго фронта из-за неудач ВСУ
Сенатор Ковитиди: НАТО серьезно беспокоят неудачи ВСУ
10 августа 2023, 20:26

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что НАТО продемонстрировала свою несостоятельность в управлении украинской военной кампании против России. Об этом пишет издание РИА Новости.
Она отметила сильную обеспокоенность альянса вопросом наступления ВСУ и их неудачами в ходе боевых действий.  

По словам сенатора, НАТО может открыть второй фронт против России и уже в настоящее время блок активизирует силы на западном направлении. Ковтиди заявила, что сомнений в том, что Североатлантический альянс создает антироссийскую коалицию под предводительством США, нет.  

Она также указала на намерение Польши оккупировать западные территории Украины. 

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#сша
#отношения
#нато
#всу
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Трамп допустил, что Байден сошел с ума
Трамп назвал Джо Байдена ментальной катастрофой для США
10 августа 2023, 20:20

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Экс-президент США Дональд Трамп допустил, что нынешний американский лидер Джо Байден сошел с ума. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, Байден — это «ментальная катастрофа для США». Трамп добавил, что «отвратительные и угрожающие стране» политики, которая проводит действующая американская администрация — это свидетельство глупости и некомпетентности Байдена.

Напомним, ранее президент США Джо Байден перед своим отъездом из Финляндии попытался укусить за плечо маленькую девочку, но потерпел неудачу. Все произошло во время общения Байдена с сотрудниками американского посольства и их семьями в аэропорту Вантаан. Президент США наклоняется к девочке и слегка кусает ее в плечо. 

Поведение американского президента вызвало массу гневных комментариев. Например, политический сатирик Тим Янг назвал действия Байдена «отвратительным педофилическим поведением», выразив недоумение по поводу того, зачем лидер США вообще полез к постороннему ребенку.

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Угроза атак БПЛА по Запорожской АЭС сохраняется
Карчаа: ВСУ продолжают попытки атаковать Запорожскую АЭС беспилотниками
10 августа 2023, 18:59

Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

ВСУ осуществляют попытки атак на Запорожскую атомную электростанцию с помощью беспилотников. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Он также назвал тему беспилотников тревожной и сообщил, что ежедневно, ВСУ осуществляют попытки нанесения ударов по Запорожской АЭС. Рассуждая об обстановке, складывающейся на электростанции, он заявил, что существует реальная угроза, в том числе, ядерной безопасности. 

Ранее, Балицкий заявил, что риск ядерной катастрофы, как в Чернобыле, на ЗАЭС свели к нулю. Он также добавил, что все угрозы будут устранены. 

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#россия
#украина
#аэс
#всу
#заэс
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Минск намерен приостановить действие соглашения с Киевом о переселенцах
Белоруссия планирует приостановить действие соглашения с Украиной о переселенцах
10 августа 2023, 18:34

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

В Минске готовят законопроект о приостановлении действия соглашения между Белоруссией и Украиной о регулировании процесса переселения. Соответствующая информация размещена на сайте нижней палаты Национального собрания республики.
Законопроект уже находится на рассмотрении в комиссии по международным делам.

Первое чтение проекта пройдет 19 сентября в рамках десятой сессии парламента. Отмечается, что инициаторами приостановления договоренностей стало правительство республики. Поводом к такому решению стал дипломатический разрыв отношений между странами. 

Ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на то, что Белоруссия не применит ядерное оружие. 

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#оружие
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#правительство
#белоруссия
#режим
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В Германии решили передать Украине крылатые ракеты
ФРГ анонсирует в ближайшее время поставки Киеву крылатых ракет Taurus
10 августа 2023, 16:55

Фото: iStock/vadimrysev

Берлин в ближайшее время сообщит о своём решении по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. Об этом информирует портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ.
По информации агентства, о своем решение правительство страны объявит в ближайшее время. Отмечается, что ведомство немецкого канцлера прорабатывает данный вопрос с представителями США. 

Накануне, в Госдепе США заявили, что намерены направить Украине новый пакет военной помощи. Какое именно вооружение войдет в транш, пока не сообщается. По предварительным данным, Киеву намерены отправить ракетные комплексы и боеприпасы к ним. 

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#сша
#оружие
#правительство
#страны
#боеприпасы
#вооружение
#ракеты
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В Белом доме заявили, что время не на стороне украинцев в контрнаступлении
Кирби: Время не на стороне украинцев в контрнаступлении
10 августа 2023, 16:02

Фото: iStock/Michele Ursi

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США дали Украине все, о чем они просили для успешного контрнаступления, но оно идёт медленно, а продолжать его с осени будет еще сложнее. Об этом он рассказал CNN.
Кирби подчеркнул, что Белый дом выполнил все заявки Киева и продолжает оказывать военную и финансовую помощь стране. Однако, наступление ВСУ идет не так быстро, как этого хотел бы украинский президент Владимир Зеленский.  

Координатор стратегических коммуникаций отметил, что время не на стороне украинских военнослужащих. По его прогнозам, к осени, ВСУ столкнутся с дополнительными сложностями в виде систем ПВО и затрудненностью совершения маневров на линии фронта. 

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#сша
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#владимир зеленский
#всу
#пво
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Заявления на дистанционное электронное голосование уже подали более 4% подмосковных избирателей
10 августа 2023, 15:53

Фото: Фотобанк МО

ЦИК зарегистрировал уже более 234 тыс заявлений от подмосковных избирателей на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«По состоянию на 10 утра 10 августа ЦИК России обработал 243 391 заявление избирателей Московской области для участия в дистанционном электронном голосовании. Это составляет 4,03% от общей численности избирателей региона», – говорится в сообщении.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома.  Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#подмосковье
#московская область
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В США планируют вернуть ядерные ракеты на корабли ВМС
WP: В конгрессе США предложили вернуть ядерные ракеты на корабли ВМС
10 августа 2023, 15:44

Фото: iStock/TebNad

Комитеты по вооруженным силам конгресса США призвали вернуть на американские корабли и подлодки ракеты с ядерной боеголовкой, сообщает The Washington Post.
«Комитеты по вооруженным силам Сената и Палаты представителей хотят снова разместить крылатые ракеты морского базирования нового поколения, оснащенные ядерной боевой частью, на кораблях ВМС США», - прокомментировали ситуацию журналисты.

В WP напомнили, что окончательно убрать крылатые ракеты с кораблей ВМС США решил бывший американский президент Барак Обама в 2013 году. Сейчас же, по мнению конгресса, ракеты с ядерными боеголовками помогут в противостоянии России и Китаю.

При этом, в издании предупредили, что подобное решение может стать большой ошибкой, и призвали американское правительство сосредоточиться на устранении имеющихся неполадок на кораблях морского флота США.

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#конгресс сша
#корабль
#ракета
#ядерное оружие
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Украина внесла Bacardi в список «спонсоров войны»
Украина внесла производителя рома Bacardi в список «спонсоров войны»
10 августа 2023, 15:18

Фото: iStock/Vicky Gosselin

НАПК Украины сообщило, что внесло компанию Bacardi Limited, производящую алкогольную продукцию, в список «международных спонсоров войны» из-за сотрудничества с РФ.
Соответствующая информация размещена на сайте агентства.  

НАПК принял решение о внесении компании в перечень спонсоров войны из-а того, что доходы производителя выросли и в бюджет РФ было направлено более 12 миллионов долларов налога.  

Отмечается, что Bacardi приостанавливала экспорт в Россию и не проводила рекламных кампаний на территории страны. Позже, компания вновь возобновила полноценную работу на российском рынке и даже объявила о расширении и наборе новых сотрудников. Прибыль организации увеличилась на 206,5% по сравнению с прошлым годом, сообщает НАПК. 

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