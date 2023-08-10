Мятежники в Нигере заявили о последствиях интервенции в страну

Фото: istockphoto.com/Nabil Kamara
Мятежники в Нигере замгоссекретаря США Виктории Нуланд, что убьют свергнутого президента страны Мохамеда Базума в случае, если будут попытки интервенции в государство для восстановления власти последнего.
А сегодня, 10 августа, стало известно, что лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.
Читайте также:
В Нигере мятежники сформировали новое правительство
Мятежники в Нигере сообщили, что французские военные атаковали нацгвардию
Мятежники в Нигере не впустили делегацию ЭКОВАС в страну
Мелисса Тимофеева