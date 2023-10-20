Мюнхенская «Бавария» объявила решение по Мазрауи, поддержавшему Палестину

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Руководство футбольного клуба «Бавария» из Мюнхена выступила с заявлением по поводу ситуации с марокканским защитником клуба Нуссаира Мазрауи. Ранее игрок в социальных сетях выступил в поддержку Палестины.
Футболист опубликовал видео, где голос за кадром на манер молитвы просит о победе палестинских братьев, а также просит Бога проявить милосердие к погибшим и исцелить раненых. После критики в СМИ Мазрауи написал, что всегда будет выступать против любых видов насилия, ненависти и терроризма, из-за которых гибнут тысячи невииных людей.
На сайте клуба появилось заявление, в котором указано, что руководство команды и игрок провели разъясняющую беседу. У них нет разногласий во взглядах на конфликт на Ближнем Востоке. И футболист, и команда выступают против ненависти и насилия, которым в Германии нет места. Ничто не оправдывает убийство мирных граждан и детей.
В тексте обращения также сказано, что «Бавария» выступает за то, чтобы футбол раскрыл свою силу примирения между разными культурами, особенно в самые трудные и критические моменты. Нуссаир Мазрауи еще раз заявил, что он мирный человек и отвергает любые виды терроризма. Игрок остается в клубе. Сейчас он травмирован и временно не может играть, указано в заявлении клуба.
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На сайте клуба появилось заявление, в котором указано, что руководство команды и игрок провели разъясняющую беседу. У них нет разногласий во взглядах на конфликт на Ближнем Востоке. И футболист, и команда выступают против ненависти и насилия, которым в Германии нет места. Ничто не оправдывает убийство мирных граждан и детей.
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Александр Бойцов