N-TV: Шольц и СДПГ ожидает исторический провал на выборах в Гессене и Баварии

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Канцлера ФРГ Олафа Шольца и возглавляемую им Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) ждет оглушительный провал на выборах в двух важнейших регионах страны. Телеканал N-TV прогнозирует политику и его партии историческое фиаско в Баварии и Гессене, где проживают 19 миллионов человек.
Как указывают аналитики, в настоящее время 79% немцев недовольны работой правительства. Поражение на выборах напрямую повлияет на опросы о канцлере и его коалиции в руководстве страной, а в самой СДПГ эксперты прогнозируют «настоящий пожар». Для Германии такая ситуация будет означать усиление разногласий, увеличение влияния правого популизма и агонию, подводит итог телеканал.
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Александр Бойцов