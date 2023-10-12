На Арестовича* завели уголовное дело на Украине

На бывшего советника президента Украины Алексея Арестовича*, который внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, завели на Украине уголовное дело. Известного блогера и коуча обвиняют в распространении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости, пишет «МК».
С заявлением в полицию на Арестовича* обратилась депутат Верховной рады Украины Инна Совсун. Она указала, что в одном из проводимых экс-советником Владимира Зеленского психологических семинаров он назвал женщин «существами, которых хочется придушить».
Теперь, по словам Совсун, она получила из генеральной прокуратуры страны уведомление о начале досудебного расследования, а также передаче возбужденного по статье 300 УК Украины уголовного дела в Киевскую городскую прокуратуру.
Парламентарий подчеркнула, что в этой истории необходим постоянный общественный контроль. Она выразила уверенность, что сам Арестович комментирует все на свете, кроме заявления на него в правоохранительные органы, «поскольку понимает, что влип».
Отметим, что это уже четвёртое уголовное дело, возбуждённое против Алексея Арестовича* в третьей стране. По данным SHOT, ранее против Арестовича возбудили уголовное дело в Белоруссии за призывы к экстремизму, а ещё два в России — за призывы к терроризму и распространение фейков о ВС РФ.
В мае 2023 года украинца внесли в перечень террористов и экстремистов, а на родине Алексей попал в скандальный список сайта «Миротворец». Напомним, в январе 2023 года Алексей Арестович* подал в отставку с поста советника Зеленского по причине того, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая средствами противовоздушной обороны Украины.
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Теперь, по словам Совсун, она получила из генеральной прокуратуры страны уведомление о начале досудебного расследования, а также передаче возбужденного по статье 300 УК Украины уголовного дела в Киевскую городскую прокуратуру.
Отметим, что это уже четвёртое уголовное дело, возбуждённое против Алексея Арестовича* в третьей стране. По данным SHOT, ранее против Арестовича возбудили уголовное дело в Белоруссии за призывы к экстремизму, а ещё два в России — за призывы к терроризму и распространение фейков о ВС РФ.
В мае 2023 года украинца внесли в перечень террористов и экстремистов, а на родине Алексей попал в скандальный список сайта «Миротворец». Напомним, в январе 2023 года Алексей Арестович* подал в отставку с поста советника Зеленского по причине того, что жилой дом в Днепропетровске разрушила ракета, сбитая средствами противовоздушной обороны Украины.
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Артем Путинцев