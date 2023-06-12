На Артемовском направлении уничтожена отступающая украинская техника

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Бойцы Северного флота уничтожили отступающую украинскую технику на Артемовском направлении
Военнослужащие 200-й бригады Северного флота России нейтрализовали украинские бронированные транспортные средства, которые отступали после неудавшейся попытки атаки в районе Артемовска, передает РИА Новости.
На опубликованных видеозаписях видно, как артиллерийские снаряды поражают бронетранспортер, пытавшийся отступить. Затем ракета попадает в открытый десантный отсек транспортера, где находились солдаты, не успевшие покинуть его.
До этого Министерство обороны РФ доложило о том, что благодаря активным действиям Южной группировки войск в районе города Артемовск, атаки в сторону населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василиевка, Ягодное и Андреевка были успешно отражены.
Прорывы оборонительных линий со стороны противника не были зафиксированы.
Ранее сообщалось, что ВС Украины в ходе российской спецоперации потеряли минимум половину танков Leopard 2, которые Финляндия ранее передала Киеву.Отмечалось, что финские Leopard 2 оснащены противоминным тралом.
На опубликованных видеозаписях видно, как артиллерийские снаряды поражают бронетранспортер, пытавшийся отступить. Затем ракета попадает в открытый десантный отсек транспортера, где находились солдаты, не успевшие покинуть его.
Прорывы оборонительных линий со стороны противника не были зафиксированы.
Ранее сообщалось, что ВС Украины в ходе российской спецоперации потеряли минимум половину танков Leopard 2, которые Финляндия ранее передала Киеву.Отмечалось, что финские Leopard 2 оснащены противоминным тралом.
Артем Кузьмин