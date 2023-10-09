На авиарейсах из Израиля в Турцию нет свободных мест

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Люди пытаются улететь из тель-авивского аэропорта Бен-Гурион в Стамбул и Анталью.
Турецкий телеканал TGRT Haber сообщает, что в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве очень много людей. Израильтяне хотят улететь в Стамбул и Анталью.
Ранее сообщалось, что ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.
Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек. Активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.
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«На рейсах «Турецких авиалиний» нет мест», —сказано в сообщении.
Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек. Активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.
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Мария Фирсова