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На авиарейсах из Израиля в Турцию нет свободных мест

09 октября 2023, 18:34
Фото: istock/frentusha

Фото: istock/frentusha

Люди пытаются улететь из тель-авивского аэропорта Бен-Гурион в Стамбул и Анталью.
Турецкий телеканал TGRT Haber сообщает, что в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве очень много людей. Израильтяне хотят улететь в Стамбул и Анталью.

«На рейсах «Турецких авиалиний» нет мест», —сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.

Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек. Активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.

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#турция
#израиль
#аэропорт
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МИД Израиля: ХАМАС должно обеспечить безопасность не менее 100 заложников
09 октября 2023, 20:00

Фото: istockphoto.com/Anton Litvintsev

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что боевики ХАМАС должны обеспечить безопасность не менее 100 заложников, которых они похитили. Об этом сообщает ТАСС.
Также сообщалось, что бригадный генерал армии Израиля Нимрод Алони взят в плен боевиками военного крыла палестинского движения ХАМАС. Кроме этого, было известно, что Боевики бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», военного крыла движения ХАМАС, продолжают захватывать и отправлять в Газу гражданских и военных заложников. Известно о как минимум двух плененных женщинах-военнослужащих армии Израиля. Причем одной из них палестинцы переломали ноги.

7 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило войну Израилю. По территории государства производятся массированные ракетные удары со стороны сектора Газа. В результате обстрелов были ранены уже более 100 человек. Число пострадавших постоянно растёт. МИД Египта призвало стороны конфликта быть сдержаннее и не создавать угрозу для мирного населения.

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#мид
#израиль
#конфликт
#политика
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Во Франции заявили, что союза Парижа и Берлина больше не существует
Филиппо: Союза Франции и Германии больше не существует
09 октября 2023, 19:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Союза Франции и Германии больше не существует, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в интервью для «РИА Новости».
«Пары Франция - Германия больше не существует. Единственная пара, которая существует, это союз хозяин - раб, и, к сожалению, мы здесь рабы. Совершенно ясно то, что политически мы уступаем Германии во всех вопросах. Здесь нет упрека Германии: они думают о своих национальных интересах. А наши правители предают нас, подчиняясь чужим интересам», - прокомментировал ситуацию Филиппо. 

Он также отметил, что Франции необходимо вновь обрести свой суверенитет и перестать подчиняться другим западным странам.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон отменил распоряжение премьер-министра страны Элизабет Борн продавать топливо в убыток с целью понижения цен на французских АЗС. Дистрибьюторы и производители отказались выполнять такое распоряжение.

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#германия
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Сын Дональда Трампа раскрыл следующую военную цель США
Эрик Трамп: Следующий глобальный конфликт начнется на Тайване
09 октября 2023, 19:16

Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев

Следующий военный конфликт, который разожгут США, вспыхнет на Тайване, заявил сын бывшего американского президента Дональда Трампа Эрик Трамп на своей странице в X.
«Тайвань следующий», - прокомментировал ситуацию Трамп. 

Он также отметил, что каждое крупное вооруженное противостояние в современном мире - это результат слабости Соединенных Штатов Америки. 

Ранее Эрик Трамп заметил американские автоматы M4 в руках боевиков движения ХАМАС. Трамп младший также задался вопросом, может ли это оружие быть из тех 70 тысяч, которые Америка оставили Талибану*. 

7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию.

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«Даже не попытались»: Бывший аналитик ЦРУ признал беспомощность США в Израиле
Джиральди: США не пытались реально разрешить конфликт Палестины и Израиля
09 октября 2023, 19:10

Фото: iStock/goglik83

Соединенные Штаты упорно инвестировали в Израиль деньги, при этом, даже не попытавшись урегулировать напряженные отношения с Палестиной, заявил бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди в интервью для «РИА Новости».
«Вашингтон не продемонстрировал никакой способности справиться даже с небольшим кризисом, и это касается как конгресса, так и Белого дома. В ответ на эту проблему выделялось всё больше денег и оружия, и я подозреваю, что теперь и Республиканская партия подключится к этому процессу, поскольку дело касается Израиля», - прокомментировал ситуацию Джиральди. 

Ранее Кевин Маккарти, которого 3 октября Палата представителей отправила в отставку заявил, что атака ХАМАС на Израиль стала провалом, в том числе, и для американской разведки.

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#израиль
#партия
#дома
#атака
#сша
#конфликт
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Источник: ГД рассмотрит изменения в закон о выборах президента в октябре
Госдума планирует рассмотреть изменения в закон о выборах президента в октябре
09 октября 2023, 19:06

Фото: iStock/Oleg Elkov

Законопроект, который уточняет положения закона о выборах президента, Госдума планирует рассмотреть в октябре. Об этом источник в ГД сообщил журналистам.
Сообщается, что предложения и замечания к законопроекту будут приниматься до 15 октября. Отмечается, что будут предусматриваться уточнения положений касательно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках. Отмечается, что ее могут проводить только лица, которые имеют на это право в соответствии с законодательством.

Изменения также предусматривают установление предельной стоимости изготовления агитационных материалов в размере двух процентов от прожиточного минимума на душу населения в РФ на один продукт.

Напомним, ранее зампред ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что перед выборами президента России в законодательство могут быть внесены изменения. В настоящее время идёт работа над тщательным изучением документа, а также выявляются моменты, требующие актуализации.

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«Провал»: Маккарти обозначил роль США в атаке ХАМАС на Израиль
Маккарти: Атака ХАМАС стала не только провалом израильской разведки, но и США
09 октября 2023, 18:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти, в ходе пресс-конференции, заявил, что атака ХАМАС на Израиль стала провалом, в том числе, и для американской разведки.
7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию.

«Это был провал не только самого Израиля и израильской разведки. Он был и нашим тоже», - прокомментировал ситуацию Маккарти.

Напомним, 3 октября Палата представителей отправила Маккарти в отставку. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты.

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#сша
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Экс-посол Британии: война на Ближнем Востоке сместит фокус с событий на Украине
09 октября 2023, 18:43

Фото: iStock/zabelin

Экс-посол Великобритании в Бахрейне и Сирии Питер Форд заявил, что обострение палестино-израильского конфликта приведет к смещению фокуса внимания мирового сообщества с ситуации на Украине на Ближний Восток, передает РИА Новости.
По мнению Форда, в результате происходящих событий на Ближнем Востоке, внимание на Украину существенно снизится, так как мировое сообщество не может одновременно сосредоточить внимание на 2 войнах. Форд отметил, что такие конфликты являются причиной скачков мировых цен на сырье, также они усиливают существующие проблемы в мировой экономике.

Форд пояснил, что Палестина напала на Израиль по причине того, что за последнее время наблюдается тенденцияна нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. 

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

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#израиль
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#война
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Политолог Межуев объяснил безусловную поддержку Великобритании Украины
Политолог Межуев: «Украину хотят принять в экономику Европы как цех вооружений»
09 октября 2023, 18:26

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев заявил, что Великобритания в любом случае пытается поддерживать Украину, поскольку имеет корыстные интересы занять место лидера коллективного Запада.
«У Великобритании другой резон: англичане хотят стать лидерами коллективного Запада. Она считает, что США — слишком расколотая страна, неустойчивая политически, а вот в Британии нет серьёзной оппозиции антироссийскому курсу. Если США сойдут со своего пути, Лондон встанет на её место, хотя экономически он не сможет заменить Штаты. Уже обсуждается вопрос о строительстве на Украине военных комплексов, которые будут производить оружие, то есть Украину хотят принять в экономику Европы как цех вооружений», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Межуев.

Вместе с тем, несмотря ни на какие условия помощь Киеву готов оказывать и Берлин. Однако здесь, считает эксперт, причина в другом. Дело в том, что Германия продолжает инерционную политику помощи Украине, поскольку находится в панике из-за потери флагманского в Европе места по экономическим показателям.

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#оружие
#украина
#великобритания
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В Совбезе рассказали о возможной реакции США на провал наступления ВСУ
В Совбезе России допустили кибератаку США в результате провала ВСУ
09 октября 2023, 18:10

Фото: iStock/donfiore

Заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов заявил, что американское наступательное кибероружие может быть применено против России. Это может произойти в случае провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает «Российская газета».
По словам Храмова, если такое оружие будет задействовано против нашей страны, то под ударом могут оказаться сферы экономики, государственного и военного управления. Он добавил, что бюджет Вашингтона на этот год предусматривает расходы, которые связаны с кибератакой.

Храмов подчеркнул, что ответ России будет для США и их союзников будет совершенно непредсказуемым, а последствия для противника будут крайне неожиданными.

Ранее в ФСБ РФ сообщали о том, что командование Пентагона принимает непосредственное участие в разработке кибератак против России.

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