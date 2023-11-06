На Ближний Восток прибыла стратегическая атомная подлодка США класса «Огайо»

Фото: iStock/Michael_Stifter
Стратегическая американская атомная подводная лодка класса «Огайо» прибыла в зону оперативной ответственности Центрального командования Вооруженных сил США, которая включает в себя Ближний Восток, Центральную Азию и Восточную Африку. Об этом 6 ноября сообщается на официальной странице командования в соцсети X.
Прибытие авианосца связано с усилиями США стабилизировать палестино-израильский конфликт. Также Вашингтон ставит задачу защитить американских военнослужащих в Сирии и Ираке.
Сообщалось, что американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря «с целью предотвращения ухудшения обстановки и ограничения возможных действий сторон, стремящихся усугубить конфликт или расширить его географию».
Глава CENTCOM, генерал Майкл Курилла подчеркнул, что прибытие авианосца призвано отправить мощный сигнал обеспечения стабильности и предотвращения потенциальных попыток экстремистски настроенных группировок или других игроков, действующих враждебно по отношению к Израилю, использовать текущую обстановку в своих интересах.
Читайте также:
Авианосец ВМС США в Средиземном море направляется на Ближний Восток
Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря
Пентагон готовит две тысячи военных к отправке на Ближний Восток
Артем Путинцев