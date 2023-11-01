На финском острове миллиардера из России Кесаева проходит спецоперация полиции

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В Финляндии на острове Котасаари, принадлежащем российскому миллиардеру Игорю Кесаеву, проводится специальная операция финских властей. 1 ноября весь день правоохранители проводят там обыски.
Игорь Кесаев купил остров в 2020 году. По данным финских СМИ, покупка обошлась миллиардеру в 700 тысяч евро. На тот момент его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда долларов. Глава и совладелец группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев находится под санкциями Евросоюза с апреля 2022 года. Сразу после этого его недвижимость в Финляндии заморозили.
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Александр Бойцов