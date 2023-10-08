На фоне паники жители Тель-Авива опустошают прилавки магазинов

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Н второй день день обострения палестино-израильского конфликта жители Тель-Авива и других городов принялись в панике запасаться продуктами наперед. С полок супермаркетов с невероятной скоростью стали исчезать многие товары первой необходимости.
Сегодня днем власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.
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