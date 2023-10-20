На границе с Эстонией таможенники отобрали у российских туристов вешалки

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Эстонские таможенники отобрали у туристов две вешалки для одежды. Служители закона просто стремились полностью соблюсти санкционный запрет на экспорт древесины из России.
Об этом рассказал порталу TourDom возвращавшийся из отпуска, проведенного в России, житель Юрмалы Артур. На пограничном пункте Шумилкино-Лухамаа он чуть было не лишился всех подарков. Отец жены Артура, столяр по профессии, сделал в подарок дочери и зятю красивые деревянные вешалки для халатов. В машине они занимали место, и таможенники сразу обратили на них внимание и страшно обрадовались.
Артуру предложили на выбор два варианта: заплатить штраф 600 евро и ехать дальше с вешалками либо отправить их на утилизацию. Пришлось оставить подарок на таможне. Также, по словам Артура, таможенники хотели забрать набор кастрюль, который он тоже вез из России. Выручило то, что один из служащих оказался старым знакомым. Он велел Артуру быстро спрятать кастрюли, пока не увидел коллега, и ехать дальше. Так мужчина и сделал.
По словам Артура, отбирать любые изделия из дерева и металла эстонцы на таможне начали еще в 2022 году. Их можно понять: вешалки — значимое стратегическое сырье.
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Артуру предложили на выбор два варианта: заплатить штраф 600 евро и ехать дальше с вешалками либо отправить их на утилизацию. Пришлось оставить подарок на таможне. Также, по словам Артура, таможенники хотели забрать набор кастрюль, который он тоже вез из России. Выручило то, что один из служащих оказался старым знакомым. Он велел Артуру быстро спрятать кастрюли, пока не увидел коллега, и ехать дальше. Так мужчина и сделал.
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Александр Бойцов