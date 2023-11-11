На границе Украины и Польши скопилась очередь из 2,5 тысячи машин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что производство наркотиков в Афганистане меньше чем за год снизилось на 95%, правительство талибов (движение «Талибан»)* смогло сделать то, что за 20 лет не смогли США. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.