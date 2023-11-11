На границе Украины и Польши скопилась очередь из 2,5 тысячи машин

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На польско-украинской границе образовалась очередь из двух с половиной тысяч машин. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
На прошлой неделе польские дальнобойщики начали блокировать пункты пропуска автомобилей на границе с Украиной. Они протестовали против решения правительства отменить ранее действовавшую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Также они требовали разделить очередь пустых и груженых автомобилей.
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