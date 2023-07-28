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На губернаторских выборах в Подмосковье задействуют более 900 КОИБов

28 июля 2023, 15:39

Фото: Фотобанк МО

На выборах губернатора Московской области будут применять более 900 КОИБ-2017. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Комплекс обработки избирательных бюллетеней представляет собой электронную урну со сканером. Он может распознавать и принимать бюллетень с QR-кодом, автоматически подсчитывать голоса избирателей и формировать итоговый протокол. На тех участках, где будут применяться КОИБы, будут назначены операторы из числа членов участковых избирательных комиссий. Перед этим они пройдут обучение.

Выборы в Московской области в 2023 году будут проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.


В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться.

Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё.

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.

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#московская область
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Захарова: Африка осталась верна России, несмотря на давление США
28 июля 2023, 15:47

Фото: iStock/donfiore

Африка не поддалась на давление США. Об этом в интервью RT сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, последние полтора года Вашингтон угрожал африканским странам за их сотрудничество с Россией. Власти США шантажировали инвестициями, суммами, переводимыми через МВФ и другим.

При этом, африканские власти не сдались и смогли постоять за себя, заявив, что сами решат, с кем им сотрудничать, отметила Захарова в беседе с RT.

Также она упомянула, что там помнят о вкладе Советского союза в развитие в африканских странах промышленности, инфраструктуры и энергетики. А Европа, в свою очередь, не вкладывалась, а только забирала.

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#африка
#россия
#сша
#сотрудничество
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В Росатоме оценили обстановку на Запорожской АЭС
Глава Росатома назвал безопасным состояние Запорожской АЭС
28 июля 2023, 15:21

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Генеральный директор госкорпорации «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что ЗАЭС в настоящее время в абсолютной безопасности.
Он также выразил уверенность в том, что Росатом совместно с рядом ведомств смогут обеспечить безопасность станции в будущем. Он отметил, что корпорация и сотрудники Минобороны и Росгвардии будут принимать меры для создания безопасных условий на ЗАЭС.

Лихачев подчеркнул, что радиационный фон на станции находится в пределах допустимых значений. 

Ранее, киевский режим распространял информацию о том, что Россия, якобы, готовит диверсию на Запорожской АЭС. Москва, в свою очередь расценивает подобные высказывания, как провокацию и допускает подрыв станции Украиной. 

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#безопасность
#аэс
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#заэс
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Мария Захарова рассказала о важности трансляции RT в Африке
28 июля 2023, 15:04

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что начало трансляции телеканала RT в Африке важно для всего мира.
По мнению Захаровой, это имеет колоссальное значение не только для России, но и для всего мира, поскольку нельзя иметь только один источник информации. Это приведёт к распространению фейковых данных, а RT станет хорошей альтернативой.

Она также уточнила, что сейчас на африканском континенте транслируются телеканалы США, Великобритании и Франции, именно они уже в течение десяти лет передают информацию в том числе и о России. По мнению официального представителя МИД, о стране должны говорить те, кто непосредственно в ней живёт и наблюдает за всеми происходящими событиями изнутри.

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#россия
#африка
#телевидение
#сотрудничество
#сми
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Госдума готовит меры по усилению контроля в сфере выпуска и оборота пива и слабоалкогольных напитков
28 июля 2023, 15:04

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

В Государственной думе готовят ужесточения в сфере производства и реализации пива и пивных напитков. Депутат Максим Топилин объяснил, что производителей обяжут именовать производимый продукт в строгом соответствии именно с тем, что они выпускают.
Парламентарий рассказал, что по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина, в тесном взаимодействии с министерством финансов и Росалкогольрегулированием готовится новый законопроект, который упорядочит маркировку и именование слабоалкогольных напитков. Топилин привел в пример печально известный «Мистер Сидр», к настоящему сидру не имеющий никакого отношения, передает ТАСС. По словам депутата, название должно точно соответствовать производимому и реализуемому продукту. Нельзя писать на бутылке или банке «Виски Кола», если внутри пивной напиток.

Кроме того, предлагаются и другие ограничения в области производства пивных напитков. В частности, рассматривается вопрос о том, чтобы разрешить выпускать пивные напитки только пивоваренным компаниям.

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#напитки
#компании
#законопроект
#ограничения
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Финляндия прекращает прием заявлений на выдачу виз
МИД Финляндии сообщил о прекращении приема заявлений на визы в Петербурге с 1 августа
28 июля 2023, 15:01

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

С 1 августа Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Петербурге, в том числе через визовые центры VSF.
Визовый центр Финляндии прекратит обслуживание клиентов в генконсульстве в Санкт-Петербурге с 1 сентября. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

 Отмечается, что прием заявлений на визы будет прекращен с 1 августа. Отмечается, что мера введена из-за ограниченности ресурсов финской стороны. 
 
Россияне смогут разрешать визовые вопросы через организацию финской стороны в Москве.  
 
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#сша
#посольство
#финляндия
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Путин назвал верность традиционным ценностям объединяющим фактором для жителей России и стран Африки
28 июля 2023, 14:45

Фото: сайт Кремля

Традиционные ценности являются основой существования. Приверженности им объединяет народы России и стран Африки. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита Россия - Африка.
Так российский лидер прокомментировал слова президента переходного периода Мали Ассими Гоиты о том, что республика привержена традиционным ценностям, передает ТАСС.

«Это то, что, безусловно, объединяет Россию и подавляющее большинство людей, которые живут на Африканском континенте, подавляющее большинство африканских стран. Ведь традиционные ценности — это основа нашей национальной идентичности, нашего существования и нашего суверенитета», — сказал президент России.

Владимир Путин также добавил, что традиционные ценности не только составляют основу здорового общества, поддерживают институты семьи и брака, но и лежат в основе российской государственности.

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#владимир путин
#президент
#ценности
#семьи
#лидер
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Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества
Зеленский подписал закон о переносе празднования на Украине Рождества на 25 декабря
28 июля 2023, 14:17

Фото: iStock/alzay

Президент Украины подписал закон, согласно которому, празднование Рождества на Украине будет проходить 25 декабря. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
Отмечается, что соответствующий закон был принят Верховной Радой Украины 14 июля. 

Кроме того, Раскольническая Православная церковь Украины утвердила переход на новоюлианский календарь.

Ранее, украинский лидер Владимир Зеленский выступил с инициативой о легализации каннабиса в медицинских целях. Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении. По словам главы государства, препараты на основе наркотического вещества поможет преодолевать украинцам психологические проблемы.  

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#церковь
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#лидер
#владимир зеленский
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Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией
Путин: Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией
28 июля 2023, 13:59

Фото: kremlin.ru

Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин а полях саммита Россия-Африка.
«Все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но с нами отказываются от переговоров, включая и вопросы безопасности», - прокомментировал ситуацию глава РФ.   

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к урегулированию конфликта с Украиной.

«Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога», - подметил Песков.

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#россия
#ядерное владимир путин
#украина
#нато
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В Ленинградской области на берегу реки нашли труп инженера-геолога
В Ленинградской области на берегу реки нашли труп инженера-геолога, его жена пропала без вести
28 июля 2023, 13:52

Фото: iStock/Soumen Hazra

На берегу реки в Ленинградской области нашли труп инженера-геолога, его жена пропала без вести. Об этом сообщает телеграмм-канал «112».
Тело мужчины было обнаружено в 20 метрах от берега озера. По информации портала, рядом с погибшим замечена большая воронка от взрыва. Супруга мужчины пропала без вести.

Сообщается, что семейная пара прибыла отдыхать на природу 21 июля, однако, домой они не вернулись. По предварительным данным, смерть мужчины наступила от удара взрывной волны. Женщину продолжают искать.

Причиной взрыва могла стать металлическая печь, которая была установлена недалеко от места отдыха пары. 

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#труп
#мужчины
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