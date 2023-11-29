«На какие деньги?»: На Украине заявили о невозможности самостоятельно восстановиться

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Украина не сможет самостоятельно восстановиться после окончания конфликта, так как у страны для этого не хватит ресурсов и рабочей силы. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев в беседе с изданием «Лента.ру».
Помимо этого, возникает вопрос о целесообразности восстановления ряда секторов.
Политолог задался вопросом, на какие деньги Киев собирается восстанавливать государство. Он заявил, что, скорее всего, замороженные активы РФ перейдут украинцам, но деньги не могут работать и заниматься восстановлением страны. А то, кто мог бы это делать, находятся в странах Восточной Европы.
Ранее советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не предполагает проведение мирных переговоров с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Прежде всего, полного восстановления Украины не будет, потому что часть территорий ей уже не принадлежит. С одной стороны, это упрощает задачу для Украины. С другой — восстанавливать это придется нам», — отметил Журавлев.
Ранее советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не предполагает проведение мирных переговоров с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак