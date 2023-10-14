На КПП на границе с Египтом не пропускают иностранцев из сектора Газа

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Ни один из иностранных граждан пока не получил разрешение покинуть Газу через КПП «Рафах» на границе с Египтом.
Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на дипломатов. Со слов одного из дипломатов, люди вблизи КПП перемещаются «туда и обратно».
Ранее телеканал Al-Qahera News сообщал, что египетские власти отказались пропускать граждан США через КПП «Рафах». Египетские власти отвергли идею.
Ранее бывший заместитель генсека ООН Марк Маллок-Браун предостерегает Израиль от ударов по мирным жителям.
Бывший первый заместитель генсекретаря ООН Марк Маллок-Браун заявил, что, подвергая риску мирных жителей Газы, Израиль может ставить под угрозу своё будущее.
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Ранее телеканал Al-Qahera News сообщал, что египетские власти отказались пропускать граждан США через КПП «Рафах». Египетские власти отвергли идею.
Бывший первый заместитель генсекретаря ООН Марк Маллок-Браун заявил, что, подвергая риску мирных жителей Газы, Израиль может ставить под угрозу своё будущее.
«Удары по сектору Газа и потенциальная наземная операция могут привести к большим потерям среди гражданского населения, что сыграет на руку радикалам из движению ХАМАС», - предостерегает Маллок-Браун.Читайте также:
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Мария Фирсова