На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

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Движение транспорта через Крымский мост возобновлено, сообщает Telegram-канал, следящий за ситуацией на мосту.
«Движение на Крымском мосту теперь открыто», — указано в сообщении.Информация о прекращении движения появилась примерно в 1:30 ночи в субботу.
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