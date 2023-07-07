На ЛЭП севера Подмосковья установили более 140 птицезащитных устройств

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Цель установки птицезащитного устройства антиприсадочного типа – препятствовать посадке птиц любых размеров на опоры линий электропередачи в местах крепления гирлянды изоляторов, на портальных переходах и в других местах. Устройства безопасны для птиц и выполнены в виде травмобезопасных стержней. Защита этих мест необходима, так как из-за жизнедеятельности птиц нередки случаи пробоя гирлянды.
Устанавливая эти устройства, энергетики выполняют сразу две задачи: защищают птиц от поражения током, а потребителей – от отключений, вызванных коротким замыканием из-за пернатых.
Программа установки птицезащитных устройств реализуется на севере Подмосковья с 2015 года. Ими уже оснащены опоры ЛЭП на территориях, прилегающих к заказнику «Журавлиная родина» в Талдомском городском округе.
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