На ЛЭП севера Подмосковья установили более 140 птицезащитных устройств

Специалисты компании «Россети Московский регион» установили 83 птицезащитных устройства на воздушных линиях «Хлебниково – Водники» и «Ярцево – Хотьково», а также ещё 60 – на линии «Луговая – Шереметьево». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.

Цель установки птицезащитного устройства антиприсадочного типа – препятствовать посадке птиц любых размеров на опоры линий электропередачи в местах крепления гирлянды изоляторов, на портальных переходах и в других местах. Устройства безопасны для птиц и выполнены в виде травмобезопасных стержней. Защита этих мест необходима, так как из-за жизнедеятельности птиц нередки случаи пробоя гирлянды.

Устанавливая эти устройства, энергетики выполняют сразу две задачи: защищают птиц от поражения током, а потребителей – от отключений, вызванных коротким замыканием из-за пернатых.







Результат такой работы, помимо спасения жизни птиц, – повышение надёжности электроснабжения жителей Сергиево-Посадского городского округа, Долгопрудного, Мытищ и Лобни.Программа установки птицезащитных устройств реализуется на севере Подмосковья с 2015 года. Ими уже оснащены опоры ЛЭП на территориях, прилегающих к заказнику «Журавлиная родина» в Талдомском городском округе.

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