На Мальте озвучили даты проведения заседания по Украине

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В министерстве иностранных дел Мальты назвали точную дату проведения встречи по вопросам украинского конфликта.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о завершении процесса согласования с союзниками страны проведения заседания, на котором буду присутствовать советники глав государств по национальной безопасности. Отмечается, что на встрече будет затронута предложенная Украиной «формула мира».
Уточняется, что встреча состоится 28 октября и продлится два дня. Представители стран соберутся на Мальте.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается покидать свой пост. Под давлением западных советников он согласился на проведение выборов в стране.
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Уточняется, что встреча состоится 28 октября и продлится два дня. Представители стран соберутся на Мальте.
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Анастасия Чинкова