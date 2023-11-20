На мосту Дружбы между Нарвой и Ивангородом появились противотанковые пирамиды

Фото: istockphoto/Ojimorena
На мосту через Нарову, соединяющем эстонскую Нарву и российский Ивангород, появились «зубы дракона» — бетонные противотанковые пирамиды. Их привезли и установили эстонские пограничники.
Накануне Ляэнеметс сообщил, что в Нарве развернули восемь граждан Сомали, которые пришли в Эстонию просить убежища. Он обвинил Россию в причастности к ситуации. Эстонские власти также заявили, что координируют свои действия с Финляндией, которая закрыла четыре из восьми пограничных пунктов на границе с Россией с 18 ноября.
Читайте также:
СМИ сообщают, что Эстония пошла на неожиданный шаг на границе с Россией
Эстонцы начали массово получать российское гражданство
В Эстонии ввели карточки для бедных
Александр Бойцов