На муниципальные выборы в Подмосковье выдвинуты 759 кандидатов

Фото: Мособлизбирком
В Подмосковье завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Советы депутатов, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома. Всего документы на выдвижение представили 759 человек, в том числе 633 выдвиженцев от политических партий и 126 самовыдвиженцев.
С полным списком кандидатов в Советы депутатов городских округов региона можно ознакомиться на сайте.
На территории Московской области подлежит замещению 211 мандатов. Конкуренция на место составляет 3,6%. До 29 июля кандидаты должны представить в территориальные избирательные комиссии документы для регистрации.
В Единый день голосования в 2023 году в Московской области состоятся выборы депутатов Советов депутатов в девяти городских округах. Это Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайск, Талдом, Павловский Посад и Черноголовка. Кроме того, пройдут дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского округа Лобня по многомандатному избирательному округу №1.
Выборы в Московской области в 2023 году состоятся в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. Помимо выборов депутатов Советов депутатов в 10 городских округах, в это время пройдут выборы губернатора региона и дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17.
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться.
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё.
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
На территории Московской области подлежит замещению 211 мандатов. Конкуренция на место составляет 3,6%. До 29 июля кандидаты должны представить в территориальные избирательные комиссии документы для регистрации.
Выборы в Московской области в 2023 году состоятся в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. Помимо выборов депутатов Советов депутатов в 10 городских округах, в это время пройдут выборы губернатора региона и дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17.
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться.
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё.
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Лора Луганская