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На муниципальные выборы в Подмосковье зарегистрировали 678 кандидатов

10 августа 2023, 14:33

Фото: Фотобанк МО

В 10 городских округах Подмосковья завершился период выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Советов депутатов. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Всего территориальные избирательные комиссии Московской области зарегистрировали 678 кандидатов: 627 – от политических партий, 51 – в порядке самовыдвижения.

Со списком кандидатов можно ознакомиться на сайте.


В Единый день голосования на территории Московской области состоятся выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка и Лобня.

Голосование в Подмосковье продлится с 8 по 10 сентября. В этот период в Московской области пройдут губернаторские и муниципальные выборы. Избирателям предложат два формата – очный и дистанционный.

Электронное голосование пройдёт с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» Подмосковья.

Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.

На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.

Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.

Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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Эстония отправит на Украину оружие и боеприпасы
10 августа 2023, 14:16

Фото: iStock/diegograndi

Эстонское правительство поддержало предложение министра обороны страны Ханно Певкура о передаче Киеву 150 единиц ручного огнестрельного оружия, а также боеприпасы к нему. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны Эстонии.
«Мы снова нашли возможность помочь Украине. На этот раз Киеву будут отправлены 150 единиц ручного огнестрельного оружия и боеприпасы к нему», - говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что союзникам Украины следует ускорить оказание военной помощи Киеву, а также модернизировать собственную оборонную промышленность. При этом не уточняется, какое именно оружие будет передано для ВСУ.

При этом президент Эстонии Алар Карис перенес полёт в Австралию, который должен был случиться летом 2023 года. ERR пишет, что это решение связано с нехваткой средств у канцелярии президента.

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#ракеты
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Россия бесплатно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна
Минсельхоз: Россия в ближайшее время безвозмездно поставит в Африку до 50 тысяч тонн зерна
10 августа 2023, 13:53

Фото: iStock/Nastco

Безвозмездные поставки российского зерна в Африку будут осуществлены в ближайшее время, об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе беседы с журналистами.
Он отметил, что страна намерена направить странам африканского континента до 50 тысяч тонн продовольствия. Поставки будут реализованы в ближайшее время. Министр также подчеркнул, что отправляться зерно будет на безвозмездной основе. В настоящее время обсуждается вопрос объема первой поставки. 

Ранее, Блинкен выразил мнение, что Африке не хватит бесплатного зерна из России. По его словам, российское зерно не поможет остановить рост цен на продовольствие. 

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Польские военные потеряли взрыватель ракеты вертолета на границе с Белоруссией
10 августа 2023, 11:45

Фото: iStock/Stadtratte

Польская армия заявила об утере взрывателя ракеты на границе с Белоруссией. Об этом сообщает Войско польское.
По словам военнослужащих, потерянный взрыватель не несет угрозу. Сообщается, что полет вертолета, на ракете которого отсутствовал взрыватель, проходил вдоль пограничной полосы.

Ранее глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша желает разместить десять тысяч военных на востоке государства для охраны границы с Белоруссией. По словам Блащака, четыре тысячи военнослужащих будут оказывать поддержку пограничной страже, шесть тысяч военных «будут в округе».

На данный момент на границе находятся две тысячи польских военных.

Напомним, заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик заявил, что Польша, Литва и Латвия могут закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией. 

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#вертолёт
#граница
#ракета
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Байден в очередной раз нагрубил журналисту, назвав его вопрос мерзким
Байден назвал мерзким вопрос о его связях с бизнесом сына
10 августа 2023, 10:43

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Американский лидер Джо Байден на просьбу журналиста Fox News Питера Дуси прокомментировать его связь с бизнесом сына Хантера Байдена заявил, что его вопрос «мерзкий».
«Я никогда ни с кем не разговаривал о делах и знал, что у вас возникнет мерзкий вопрос», - заявил глава США.

На просьбу Дуси объяснить, почему же его вопрос является мерзким, Байден ответил – «потому что это неправда».

Ранее стало известно, что семья американского лидера Джо Байдена получала финансирование от «олигархов» из-за рубежа, в том числе, из России. В документе сказано, что финансирование поступало из таких стран как: Украина, Казахстан и Россия. В том числе, в списке инвесторов значится имя российской предпринимательницы Елены Батуриной.

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#сша
#финансирование
#байден
#журналист
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Польша разместит на границе с Белоруссией около десяти тысяч военных
Министр обороны Блащак: Польша хочет разместить на восточной границе десять тысяч военных
10 августа 2023, 10:22

Фото: iStock/Rafal Olkis

Глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша желает разместить десять тысяч военных на востоке государства для охраны границы с Белоруссией. Об этом он сообщил в интервью Польскому радио.
По словам Блащака, четыре тысячи военнослужащих будут оказывать поддержку пограничной страже, шесть тысяч военных «будут в округе». Ранее в Министерстве обороны Польши сообщили о необходимости переброски еще тысячи военнослужащих на польско-белорусскую границу.

Сообщается, что на данный момент на границе находятся две тысячи польских военных. 

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик заявил, что Польша, Литва и Латвия могут закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией. Он пояснил, что такие меры могут быть предприняты в том случае, если руководство республики позволит провокации и будет назойливо их осуществлять.

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#литва
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В Германии предрекли войну с Россией
Депутат бундестага Котре заявил об угрозе войны России и Германии
10 августа 2023, 10:19

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Участие Берлина в российско-украинском конфликте может привести к войне Германии и России, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» в эфире YouTube-канала Deutschland Kurier Штеффен Котре.
«Поставки оружия — это ошибка. Это не наш конфликт. Нам следовало бы держаться подальше от всего этого, и, конечно же, начать продвигать мирные инициативы», - прокомментировал ситуацию Котре.  

По мнению депутата, поставка смертоносного оружия приводит конфликт к эскалации, и никак не поможет его решить. К тому же, плохие отношения с Москвой лишат Берлин престижа на мировой арене, поскольку Россия сейчас тесно сотрудничает со всеми находящимися на подъеме странами.  

Поставка оружия Украине и антироссийские санкции оборачиваются против самой Германии, считает Котре.

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#россия
#оружие
#украина
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В Нигере мятежники сформировали новое правительство
10 августа 2023, 10:11

Фото: iStock/Ekaterina Grebeshkova

Лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Об этом стало известно из сообщения портала ActuNiger.
«Председатель "Национального совета по защите отечества", глава государства, подписал 9 августа 2023 года указ о назначении членов правительства», — говорится в публикации.

Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.

Ранее верховный орган мятежников Нигера — Национальный совет спасения Родины (НССР) — в понедельник 7 августа назначил нового премьер-министра этой африканской страны. Им стал 58-летний Али Махаман Ламин Зейн — экономист и бывший глава министерства финансов Нигера.

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Отношения Украины с Западом рушатся из-за провала контрнаступления ВСУ
Al Khaleej: отношения Киева и Запада рушатся из-за провала наступления ВСУ
10 августа 2023, 09:30

Фото: iStock/artJazz

США и западные страны недовольны провалом контрнаступления ВСУ, при этом украинский лидер не доволен недостаточной поддержкой Запада. Об этом пишет Al Khaleej.
«Президент Украины разочарован, а США и ЕС потеряли надежду на достижение победы над Россией. Они чувствуют, что конфликт стал для них слишком тяжелым бременем, и ждут даты его великого урегулирования на руинах украинского государства», — сообщается в статье.

Уточняется, что отношения Украины с союзниками натянулись после провального наступления ВСУ. При этом Зеленский разозлился из-за саммита НАТО, итоги которого его не устроили. Однако, по словам обозревателя издания, Запад сделал для Украины все, что было в его силах. США и страны Евросоюза сейчас сами испытывают кризисы. Там растет безработица, а люди открыто выступают против продолжения помощи Украине, заключил автор статьи.

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Шапша: При падении обломков БПЛА в Калужской области разрушений нет
10 августа 2023, 08:45

Фото: iStock/artJazz

Минувшей ночью в Калужской области средствами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
«Сегодня в Малоярославецком районе в 04 час. 03 мин. средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат», - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что никаких последствий на земле для людей и инфраструктуры нет.

Напомним, в российском Минобороны сообщили, что минувшей ночью над Калужской и Московской областями, а также Севастополем предотвращены попытки Киева провести террористические акции с использованием дронов. Также было уточнено, что системы ПВО сбили два дрона, направлявшихся в сторону Москвы: один над Малоярославским районом Калужской области и другой над Одинцовским районом Московской области.

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