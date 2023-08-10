На муниципальные выборы в Подмосковье зарегистрировали 678 кандидатов

Фото: Фотобанк МО
В 10 городских округах Подмосковья завершился период выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Советов депутатов. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Всего территориальные избирательные комиссии Московской области зарегистрировали 678 кандидатов: 627 – от политических партий, 51 – в порядке самовыдвижения.
Со списком кандидатов можно ознакомиться на сайте.
В Единый день голосования на территории Московской области состоятся выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка и Лобня.
Голосование в Подмосковье продлится с 8 по 10 сентября. В этот период в Московской области пройдут губернаторские и муниципальные выборы. Избирателям предложат два формата – очный и дистанционный.
Электронное голосование пройдёт с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» Подмосковья.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
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Со списком кандидатов можно ознакомиться на сайте.
Голосование в Подмосковье продлится с 8 по 10 сентября. В этот период в Московской области пройдут губернаторские и муниципальные выборы. Избирателям предложат два формата – очный и дистанционный.
Электронное голосование пройдёт с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» Подмосковья.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
Читайте также:
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Дистанционное электронное голосование в Подмосковье поставят под общественный контроль
Лора Луганская