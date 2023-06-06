На одном судне за три дня загадочно умерли три человека

Фото: РИА Новости/Татьяна Лукьянова
В пятницу вечером в полицию поступил звонок от мужчины, который обнаружил на той же яхте тело 28-летней женщины. Он пришел на судно, откуда слышался лай собаки, и обнаружил тело. Когда полиция прибыла на место, были найдены еще два тела — обнаруженная ранее 34-летняя женщина и еще одна женщина. Никого больше на судне не было.
Ранее сообщалось, что в США установили личность женщины, которую убили 53 года назад и спрятали в сундук. The New York Post пишет, что останки неизвестной женщины были обнаружены 31 октября 1969 года в лесу рядом с городом Сент-Питерсберг. В то время убийство не удалось раскрыть.