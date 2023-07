На одном судне за три дня загадочно умерли три человека

Три человека были обнаружены мертвыми на одном и том же судне в городе Джуно, штат Аляска, в США, в течение нескольких дней, сообщает Mirror. Загадочная серия смертей началась прошлую среду, когда 34-летняя женщина обнаружила тело своего 51-летнего друга на яхте The Dusky Rock, причаленной у местного пляжа.В пятницу вечером в полицию поступил звонок от мужчины, который обнаружил на той же яхте тело 28-летней женщины. Он пришел на судно, откуда слышался лай собаки, и обнаружил тело. Когда полиция прибыла на место, были найдены еще два тела — обнаруженная ранее 34-летняя женщина и еще одна женщина. Никого больше на судне не было.Полиция проводит расследование обстоятельств этих смертей. Первоначальный осмотр не выявил признаков преступления, и правоохранительные органы предполагают, что все трое могли умереть от передозировки наркотиков.Ранее сообщалось, что в США установили личность женщины, которую убили 53 года назад и спрятали в сундук. The New York Post пишет, что останки неизвестной женщины были обнаружены 31 октября 1969 года в лесу рядом с городом Сент-Питерсберг. В то время убийство не удалось раскрыть.