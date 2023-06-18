На пляж в Крыму вынесло труп свиньи

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в реки, потоки воды сносят машины. Смыло мост.





Сложная ситуация сложилась в посёлке Южный республики, где дорога размыта. Спасатели на пожарных машинах собирают людей с улиц и развозят по домам.

Морем на Массандровский пляж в Ялте принесло труп свиньи. Об этом жители Крыма делились в соцсетях.В МК подчеркнули, что свинья, судя по видеозаписям, была достаточно большого размера. Пользователи предположили, что на пляж вынесло дикого кабана.Комментаторы предлагали свои версии случившегося. Самой популярной стала гипотеза, что свинью принесло из Херсонской области, где животное погибло в результате затопления.Ранее сообщалось, что уже несколько дней в Северной Осетии идут дожди с градом. У