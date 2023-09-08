На подмосковных избирательных участках обеспечили безопасность во время выборов

Фото: Мособлизбирком
Подмосковные правоохранители обеспечили безопасность в период проведения выборов в регионе. Об этом сообщила представитель Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В период подготовки к проведению выборов различного уровня сотрудники полиции обследовали все избирательные участки и прилегающие к ним территории с применением технических средств и служебных собак. Наряды Госавтоинспекции Подмосковья приближены к местам проведения голосования, а также к подъездным путям и пешеходным переходом вблизи избирательных участков. Определены места парковки для лиц с ограниченными возможностями», – рассказала Петрова.
По её словам, накануне единого дня голосования сотрудники полиции эвакуировали бесхозный и припаркованный с нарушением правил дорожного движения автотранспорт, находящийся возле избирательных участков. Петрова добавила, что для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах проведения голосования задействованы сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, частных охранных организаций и представителей общественности.
Ранее сообщалось, что в этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Безопасность при проведении выборов обеспечивают около 14 тыс человек.
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