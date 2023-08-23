На подмосковных участках обеспечат комфорт для 300 тыс избирателей с повышенными потребностями

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На территории Московской области, по данным Минсоцразвития региона, зарегистрировано более 300 тыс таких избирателей с повышенными потребностями. В Подмосковье уделяют внимание всем категориям избирателей, в том числе и этой, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Избирательная комиссия Московской области ведёт постоянную работу по созданию комфортных условий для представителей подобной категории избирателей в дни голосования. Так, большинство участков находится на первых этажах и оборудованы пандусам. Помимо этого, участки оснащены информационными плакатами, выполненными крупным шрифтом», – говорится в сообщении.Кроме того, в этом году Мособлизбирком принял решение об изготовлении в рамках выборов губернатора Московской области дополнительных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская