На пост губернатора Московской области претендуют пять кандидатов

Фото: Фотобанк МО
Мособлизбирком завершил приём документов
Избирком Московской области завершил приём документов для выдвижения кандидатов на должность губернатора Подмосковья. Бумаги принимали до 18 часов 29 июня. Всего были выдвинуты пять человек. Такие данные размещены на сайте Мособлизбиркома.
В числе сдавших документы – губернатор Московской области Андрей Воробьёв («Единая Россия»), зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), президент фонда «Институт региональных проектов и законодательства» Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), зампред Мособлдумы Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия»).
Регистрация кандидатов на должность губернатора Московской области стартовала 26 июня и продлится до 6 июля. Выборы губернатора пройдут с 8 по 10 сентября.
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В числе сдавших документы – губернатор Московской области Андрей Воробьёв («Единая Россия»), зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), президент фонда «Институт региональных проектов и законодательства» Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), зампред Мособлдумы Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия»).
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Лора Луганская