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На пропалестинский митинг в Лондоне пришли сотни тысяч человек, пишут СМИ

Guardian: около 300 тысяч человек вышли на пропалестинский митинг в Лондоне
11 ноября 2023, 20:31
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Около 300 тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку Палестины в Лондоне, требуя прекращения огня в секторе Газа и освобождения анклава. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно прогнозам организаторов демонстрации, в данном марше могут принять участие более полумиллиона человек. Перед началом демонстрации произошли стычки между сотрудниками полиции и ультраправыми активистами.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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В Финляндию больше не пускают россиян на велосипедах
11 ноября 2023, 20:22

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Россияне массово жалуются на то, что финские пограничники не разрешают въехать в страну на велосипеде. Уже несколько человек развернули на пунктах пропуска Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа.
Официального письменного подтверждения никому из «отказников» получить не удалось, но факт остается фактом: на велосипеде никому из них въезд на территорию Финляндии не разрешили. Финские пограничники подтвердили, что проехать через границу на велосипеде нельзя с 9 ноября. Однако на сайте Пограничной службы Финляндии нет никакой информации по этому поводу.

На сайте Евросоюза есть данные, что велосипеды теперь включены в черный список видов транспорта, на которых нельзя пересекать границу ЕС. В сентябре пограничники страны Суоми перестали пропускать автомобили с российскими номерами, а в ноябре такая же судьба постигла и велосипеды.

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Японский премьер обеспокоен воздушным дежурством РФ и КНР у границ страны
11 ноября 2023, 19:38

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Японии Фуоко Кисида выразил серьезную обеспокоенность в связи с воздушным патрулированием, которое самолеты Китая и России осуществляют над акваторией Тихого океана и Японского моря.
Выступая перед военнослужащими Воздушных сил обороны страны, глава японского правительства сообщил, что военная активность России и Китая растет. В материале информационного агентства Kyodo подчеркивается, что Кисида выразил заметную обеспокоенность по этому поводу. 

Японский премьер также рассказал военнослужащим, что в Японии будет активизирована разработка ракет большой дальности, которые смогут поражать объекты на территории противника в случае возникновения конфликта. 

Можно вспомнить, что корабли Военно-морских сил России и Китая в июле нынешнего года провели совместные учения «Север. Взаимодействие - 2023». Тогда флотилия военных судов двух стран преодолела Японское море, пролив Лаперуза, Камчатский пролив и Берингово море, а затем проследовала в северную часть Тихого океана. Японская сторона несколько раз выражала обеспокоенность по поводу этих маневров и маршрутов перемещения военных кораблей потенциального противника.

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#рф
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Дизель для ВСУ окрасят в красный цвет, а бензин — в зеленый цвет
МО Украины обяжет поставщиков красить топливо для борьбы с его перепродажей
11 ноября 2023, 18:46

Фото: iStock/U. J. Alexander

Министерство обороны Украины сообщило в телеграм-канале о намерении маркировать предназначенное для военных при помощи красителей, чтобы предотвратить кражи.
Сообщается, что дизельное топливо планируют маркировать красным цветом, а бензин — зеленым. По информации ведомства, маркировка поможет «идентифицировать и отслеживать топливо, которое было закуплено исключительно для нужд украинских войск». В минобороны также пояснили, что это поможет исключить возможность злоупотребления при смешении топлива.

Ранее сообщалось, что правительство Германии намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с четырех миллиардов евро до восьми миллиардов. Комитет Бундестага по бюджету будет рассматривать данные изменения на следующей неделе.

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Прокуратура Москвы проверит журналиста Юрия Дудя* на предмет дискредитации ВС РФ
11 ноября 2023, 18:34

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Московская прокуратура проверяет журналиста Юрия Дудя* по поводу дискредитации Вооруженных сил РФ. Причиной проверки, инициированной надзорным ведомством, стало интервью, которое Дудю дали Виктория и Вадим Цыгановы.
Певица и ее муж одобрили проведение проверочных мероприятий в отношении журналиста после его высказываний в ходе программы «вДудь», на которую они были приглашены, передает ТАСС. Вадим Цыганов рассказал, что Дудь* обманул их с женой. Они считали его православным христианином, но это оказалось  совсем не так. Своими вопросами и высказываниями Дудь* явно дискредитировал российскую армию. Вадим назвал журналиста, а также Ксению Собчак и рэпера Моргенштерна* рептилоидами.

Вика Цыганова добавила, что Дудю* следует отправиться в зону проведения спецоперации и личным примером доказать, что он является православным и патриотом своей страны.

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Bild: Германия намерена удвоить военную помощь Украине
11 ноября 2023, 18:26

Фото: iStock/MarianVejcik

Правительство Германии намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с четырех миллиардов евро до восьми миллиардов. Об этом сообщает газета Bild.
Сообщается, что Минфин Германии изначально заложил в госбюджет на следующий год четыре миллиарда евро на военную помощь Украине, но все эти средства оказались зарезервированы под текущие проекты. По этой причине были запрошены дополнительные пять миллиардов военной помощи.

На этой неделе немецкое правительство одобрило €4 млрд. Комитет Бундестага по бюджету будет рассматривать данные изменения на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что у Пентагона остался всего миллиард долларов на пополнение арсеналов оружия у ВСУ. Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что новые поставки будут становиться все меньше и меньше. 

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В Варшаве проходит марш националистов по случаю Дня независимости Польши
11 ноября 2023, 17:22

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Ежегодный многотысячный уличный марш, организованный националистическими движениями, проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в этом году марш проходит под лозунгом «Еще Польша не умерла». Примечательно, что Высшее руководство Польши в нынешнем году не принимает участия в марше, однако среди участников замечены отдельные чиновники высокого ранга. Сообщается, что нескольких десятков тысяч человек собрались на площади Романа Дмовского.

Напомним, в октябре многотысячный марш польской оппозиции прошел в Варшаве. Марш протеста против политики правящей в Польше партии «Право и справедливость» организовал бывший председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши, нынешний лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск. 

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#чиновники
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Лидер Палестины Аббас заявил о готовности к проведению президентских выборов
11 ноября 2023, 16:55

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас заявил, что страна готова провести всеобщие президентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим. Об этом он сказал во время своего субботнего выступления на открытии очередных саммитов дидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Аббас также призвал оказать международную поддержку органам палестинской власти с тем, чтобы они могли осуществлять свою деятельность на палестинских территориях, в том числе по восстановлению сектора Газа. Многие жилые дома и объекты социальной инфраструктуры разрушены до основания в результате авиаударов Израиля и наземных боевых действий.

Кроме того, палестинский лидер потребовал гарантий международного сообщества и точного графика решения проблемы палестинских беженцев, которые были изгнаны Израилем со своих исконных земель и проживают как в пределах Палестины, так и за рубежом.

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На Западе сделали неожиданное заявление о членстве Украины в НАТО
Guardian: экс-генсек НАТО предложил принять Украину в блок в новых границах
11 ноября 2023, 16:36

Фото: iStock/Michele Ursi

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий. Об этом сообщает Guardian.
Расмуссен считает, что вопрос о членстве Киева нельзя откладывать в 2024 году. Он утверждает, что исключение из НАТО территорий, которые контролируются РФ, снизит угрозу конфликта с ней. Расмуссен полагает, что вступление Украины в Североатлантический альянс не обязательно означает заморозку боевых действий.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции саммита блока в Вильнюсе сообщил, что страны-участницы НАТО приняли решение отменить первый этап вступления Украины в альянс.

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Захарова назвала сутью «дипломатии» США разжигание очагов напряженности по всему миру

Боррель: Украина не сможет одержать победу над Россией в ближайшем будущем
#сша
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#страны
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Захарова назвала сутью «дипломатии» США разжигание очагов напряженности по всему миру
11 ноября 2023, 15:33

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что суть деятельности американских дипломатов за рубежом заключается в разжигании очагов напряженности по всему миру. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.
Она подчеркнула, что интервью посла США в Японии Ричарда Эмануэля говорит о том, «чем сейчас занимаются послы США по всему миру». По мнению Захаровой, Эмануэль обозначил содержание инструкций, получаемых из Госдепартамента США.

Ранее Захарова сообщила, что обвинения в адрес РФ и КНДР в незаконном военно-техническом сотрудничестве между странами бездоказательны. Она отметила, что РФ ответственно выполняет свои международные обязательства. Официальный представитель МИД РФ также пояснила, что «это не мешает нам развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР».

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