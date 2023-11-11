На пропалестинский митинг в Лондоне пришли сотни тысяч человек, пишут СМИ

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Около 300 тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку Палестины в Лондоне, требуя прекращения огня в секторе Газа и освобождения анклава. Об этом сообщает The Guardian.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова