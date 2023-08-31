На Пугачеву подали в суд из-за долгов по газу

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Российская примадонна Алла Пугачева не доплатила более 15 тысяч рублей компании «Газпром межрегионгаз», в связи с чем на нее был подан иск в суд. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
Ранее сообщалось, что особняк примадонны был арестован решением суда из-за долгов.
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