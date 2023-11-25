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На российско-литовской границе образовалась очередь из нескольких десятков грузовиков

ФТС: на границе между РФ и Литвой образовалась очередь из 80 грузовиков
25 ноября 2023, 18:43
Фото: iStock/Gabriele Grassl

Фото: iStock/Gabriele Grassl

На российско-литовской границе в Калининградской области образовалась многокилометровая пробка из десятком грузовиков. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
Отмечается, что за сегодняшние сутки перед МАПП «Чернышевское» образовалась очередь из 80 грузовиков.

Также в ФТС добавили, что 25 грузовиков, прошедших российский таможенный контроль, вынуждены стоять на нейтральной полосе из-за медленной работы литовских пограничников, которые за сегодняшний день приняли всего 58 автомобилей. Официальных причин замедления в работе литовской стороной озвучено не было.


Калининградская таможня попросила водителей, которые планируют свой путь через этот пропускной пункт, учитывать данную информацию.

Днём ранее власти Калининградской области обратились к правительству Литвы с требованием не закрывать единственный контрольно-пропускной пункт на границе, поскольку за этим последуют экономические проблемы.

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#граница
#пробки
#грузовик
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Представитель МИД РФ Захарова назвала манипуляцией видео Сунака с молотком
25 ноября 2023, 19:06

Фото: официальный Telegram-канал МИД России

Кадры, на которых премьер британского правительства Риши Сунак «неправильно» пользуется молотком во время мастер-класса, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала примером манипуляции информацией.
Мария Захарова в своём телеграм-канале написала, что «в полной версии видео чётко видно и слышно, что мастер попросила Сунака использовать боковую часть инструмента. А лейбористы специально опубликовали только ту часть, где совет мастера не звучал, отметила Захарова.

Таким же образом западные страны создают фейки о России, считает представитель МИД РФ. Иностранные СМИ, по словам Захаровой, вырывают цитаты политиков из контекста. В итоге до читателей доходит искаженная информация.

«Антироссийская же медиакомпания носит характер пандемии», —написала Мария Захарова.
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#мария захарова
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#политика
#новости
#великобритания
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Зеленский заявил, что Запад якобы поставит Киеву военные корабли для зернового коридора
Украинская правда: Киев анонсировал получение кораблей для охраны торговых судов
25 ноября 2023, 19:01

Фото: iStock/elena_larina

На Украине заявили, что получат от Запада корабли для конвоирования торговых судов по «новому зерновому коридору». Об этом сообщает издание «Украинская правда».
При этом западные страны не говорили о планах по передаче военных кораблей Украине. 

В материале издания указывается, что Украина подписала договоры с западными партнёрами о получении военных кораблей для защиты торговых судов в «новом зерновом коридоре» в Чёрном море. 

Уточняется, что анонсировал данные договоры о сотрудничестве президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которая состоялась в субботу, 25 ноября. Глава государства добавил, что получение военных судов является «вопросом ближайшего будущего». 

Также в ходе пресс-конференции Зеленский заявил о намерениях укрепить системы ПВО в Одесской области, которые ранее использовались в рамках зерновой сделки. 

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#украина
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В ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям против РФ
25 ноября 2023, 15:39

Фото: istockphotosinonimas

Некоторые страны-члены ЕС выступают за то, чтобы смягчить предложения Брюсселя по санкциям в отношении РФ.
Об этом сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на источники, пишет РИА Новости. 

«Некоторые страны настаивают на смягчение предложений ЕС, которые направлены на пресечение обхода санкций против РФ через третьи страны», - сказано в сообщении агентства.
По данным агентства, Еврокомиссия предлагает  запретить импортерам перепродавать ряд товаров России или для использования в России.

Брюссель предложил требовать от компаний вносить на целевой депозитный счет некоторую сумму, половина которой будет переводиться в целевой фонд для Украины, если фирма нарушит санкции. Контракты с такой компанией расторгнут. 

«Дипломатические представители некоторых стран-членов выразили ряд опасений в связи с этим предложениями, в том числе о законности», - сообщает издание. 
Также есть опасение, что дополнительные требования по контрактам могут сделать компании из Европы менее конкурентоспособными. 

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#политика
#европа
#санкции
#россия
#украина
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МИД Армении сообщило об установлении дипломатических отношений с Саудовской Аравией
МИД Армении сообщило об установлении дипотношений с Саудовской Аравии
25 ноября 2023, 15:28

Фото: iStock/irgit

Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения. Об этом сообщили в пресс-службе армянского министерства иностранных дел.
Отмечается, что 24 ноября стороны подписали протокол об установлении дипломатических отношений. 

Подписание протокола прошло в Абу-Даби. Свои подписи поставили послы Армении и Саудовской Аравии в ОАЭ Карен Григорян и Султан ибн Абдалла Аль-Ангар. 

Напомним, что впервые в истории в 2021 году президент Армении, которым на тот момент был Армен Саркисян, совершил визит в Саудовскую Аравию. У стран не было выстроено дипломатических отношений, поскольку правительство Саудовской Аравии заняло сторону Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе. С момента обретения Арменией независимости ни один представитель страны не посещал арабское государство. 

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#армения
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#сотрудничество
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Захарова считает, что налогоплательщики ЕС спонсируют бандитизм на Украине
25 ноября 2023, 14:53

Фото: официальный Telegram-канал МИД России

Деньги налогоплательщиков стран Евросоюза идут на спонсирование бандитизма на Украине.
Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание на опубликованный пресс-релиз, который выпустило Европейское полицейское агентство. Там говорилось о вскрытии сети телефонных мошенников с Украины. Они представлялись сотрудниками службы безопасности банков.

«Ровно то, что эти злоумышленники практиковали в России последние 5-7 лет, теперь совершали и со своими материальными «благодетелями», —заметила Мария Захарова.
Сумма нанесенного ущерба оценивается в десятки миллионов долларов. От украинских мошенников пострадали по большей части чехи. Захарова уточнила, что в рейдах в Днепре принимали участие и антинаркотические подразделения, что свидетельствует о том, что в киберпреступности на Украине присутствует и наркосоставляющая.

«Вот именно на это — спонсирование всех видов бандитизма на Украине — и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды Зеленскому», —высказалась Мария Захарова.
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#мария захарова
#политика
#новости
#украина
#европа
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«Начали понимать»: в Европе раскрыли план США по Украине
Бизнесмен Дотком: европейцы понимают, что стали инструментом США против БРИКС
25 ноября 2023, 14:40

Фото: iStock/kieferpix

Европейцы начинают осознавать, что стали инструментом в руках США против стран БРИКС. Об этом в соцсети X написал немецко-финский бизнесмен, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Он отметил, конфликт на Украине для США является попыткой остановить страны БРИКС ценой рядовых европейцев. 

По словам Доткома, это объясняет тот факт, что в странах Евросоюза начала активно расти популярность «пророссийских нарративов». 

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявлял, что санкции, введённые в отношении России не достигли своих первоначальных целей, оказав, на самом деле, давление на экономику Евросоюза. Из-за них европейские страны в общей сложности потеряли около 1,5 триллионов долларов. 

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#украина
#сша
#евросоюз
#брикс
#конфликт
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Путин высоко оценил работу «Матерей России»
Путин оценил большой и востребованный вклад «Матерей России» в общество
25 ноября 2023, 14:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин оценил работу, которую проводит всероссийское общественное движение «Матери России». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Российский президент отправил приветственную телеграмму участникам конференции, приуроченной ко Дню матери, которая проходит в Пятигорске. Организатором мероприятия выступило движение «Матери России». 

Отмечается, что на площадке форума собрались многодетные матери, жёны и матери участников спецоперации, попечители детей-сирот, представительницы благотворительных фондов, а также деятели культуры, образования и науки. 

В своём послании к участникам Путин высоко оценил работу организации, заявив, что «Матери России» делают большое и востребованное дело. 

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#владимир путин
#материнство
#конференция
#день матери
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Папа Римский отменил аудиенции из-за гриппа
25 ноября 2023, 13:07

Фото: istockphoto/uzhursky

Папа Римский решил отменить аудиенцию из-за легкого гриппа.
Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что папа Римский Франциск не провёл утренние аудиенции из-за легкого гриппа, пишет ТАСС. 

В субботу в графике понтифика была встреча с президентом республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

6 ноября папа римский Франциск во время аудиенции в Апостольском дворце Ватикана также сетовал на недомогание

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал  РИА Новости, что папа Римский приглашает патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в конце ноября – начале декабря в Объединенных Арабских Эмиратах. 

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#политика
#новости
#грипп
#здоровье
#общество
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Финляндия отказалась от политических дискуссий с Россией по ситуации на границе
Премьер Орпо: Финляндия не планирует дискуссий с РФ по ситуации на границе
25 ноября 2023, 12:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Правительство Финляндии не собирается вести политические дискуссии с Россией, касаемо ситуации на восточной границе. Об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо, чьи слова приводит финское общественное вещание Yle.
Политик отметил, что Финляндия готова исключительно к ведению диалога на дипломатическом уровне, никаких политических дискуссий не предполагается. 

Орпо также добавил, что финская сторона не намерена способствовать переговорам по ситуации на границе. 

Ранее погранохрана Финляндии сообщала, что российские и финские пограничные уполномоченные представители регулярно встречаются для ведения переговоров. Однако на данный момент прийти к конкретным решениям для урегулирования ситуации на границе не удалось. 

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#финляндия
#россия
#граница
#переговоры
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