На российско-литовской границе образовалась очередь из нескольких десятков грузовиков

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На российско-литовской границе в Калининградской области образовалась многокилометровая пробка из десятком грузовиков. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
Отмечается, что за сегодняшние сутки перед МАПП «Чернышевское» образовалась очередь из 80 грузовиков.
Также в ФТС добавили, что 25 грузовиков, прошедших российский таможенный контроль, вынуждены стоять на нейтральной полосе из-за медленной работы литовских пограничников, которые за сегодняшний день приняли всего 58 автомобилей. Официальных причин замедления в работе литовской стороной озвучено не было.
Калининградская таможня попросила водителей, которые планируют свой путь через этот пропускной пункт, учитывать данную информацию.
Днём ранее власти Калининградской области обратились к правительству Литвы с требованием не закрывать единственный контрольно-пропускной пункт на границе, поскольку за этим последуют экономические проблемы.
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Также в ФТС добавили, что 25 грузовиков, прошедших российский таможенный контроль, вынуждены стоять на нейтральной полосе из-за медленной работы литовских пограничников, которые за сегодняшний день приняли всего 58 автомобилей. Официальных причин замедления в работе литовской стороной озвучено не было.
Днём ранее власти Калининградской области обратились к правительству Литвы с требованием не закрывать единственный контрольно-пропускной пункт на границе, поскольку за этим последуют экономические проблемы.
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Анастасия Чинкова