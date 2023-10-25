На саммите Евросоюза в Брюсселе обсудят помощь Украине российскими активами

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На саммите Евросоюза в Брюсселе 26-27 октября обсудят вопрос дальнейшего оказания финансовой помощи Украине. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Европейские политики проведут саммит по вопросу финансирования Украины, но это, предположительно, не будет основным вопросом встречи. Ранее ЕС конфисковал у Центробанка РФ более 300 миллиардов рублей и теперь пытаются понять, как можно законным путем передать их Украине.
На сегодняшний день европейские страны изучает правовые механизмы и пытаются заручиться поддержкой стран большой семерки, которые, в свою очередь, ничего не гарантируют.
Сейчас рассматривается вариант передаче Киеву 40 замороженных миллиардов рублей, которые, скорее всего, придется вернуть. Или использовать начисляемые на активы РФ проценты, сумма которых за 6 месяцев достигла 1,7 миллиарда.
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Алина Юрчак