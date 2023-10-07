На саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал

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Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони вызвали дипломатическое недоразумение на неформальной встрече Европейского политического сообщества в Гранаде, Испания, сообщает Bloomberg.
По данным издания, Макрон и Мелони согласились провести встречу с британским премьер-министром Риши Сунаком для обсуждения вопросов миграции. Премьер-министр Испании Педро Санчес считал, что это отвлекает внимание от официальных переговоров, которые велись под его руководством. В связи с этим, он, по сообщениям, отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком, выразив свое недовольство.
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Артем Кузьмин