На саммите в Каире достигнуто согласие по доставке в Газу гуманитарной помощи

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Участники «саммита мира» по проблеме Палестины в Каире достигли согласия по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Египта. Он также добавил, что у сторон возникли разногласия по вопросам прекращения огня в секторе Газа и степени осуждения конфликтующих Израиля и Палестины».
Во встрече в Новом Каире участвовали главы государств, министры иностранных дел и дипломаты из нескольких десятков европейских, арабских и африканских стран. При этом представителей Израиля на саммите не было.
«Послание, которое слышит арабский мир, является громким и ясным. Жизни палестинцев значат меньше, чем жизни израильтян. Наша жизнь имеет меньшее значение, чем жизнь других людей», — сказал король Иордании Абдалла II.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил на саммите в Каире, что атака группировки ХАМАС на Израиль не может служить оправданием для действий израильских военных в секторе Газа.
Глава палестинской администрации Махмуд Аббас, в свою очередь, заверил всех без исключения участников встречи в том, что палестинцы «не будут изгнаны со своей земли».
Как заявил член российской делегации, замминистра иностранных дел РФ и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, заморозить палестино-израильский конфликт невозможно, поэтому «необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий» по его урегулированию. При этом дипломат подчеркнул, что Израиль должен прекратить поселенческое поглощение территорий Палестины.
В итоговой декларации каирского саммита осуждаются и отвергаются атаки на гражданских лиц, насилие против мирных граждан, а также нарушения международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта в секторе Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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«Как и любая другая страна в мире, Израиль имеет право защищать себя и свой народ от террора», — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в своей речи, добавив, однако, что эта защита должна проводиться строго «в рамках международного права».
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил на саммите в Каире, что атака группировки ХАМАС на Израиль не может служить оправданием для действий израильских военных в секторе Газа.
«Глава ООН сказал, что достойное осуждение нападение ХАМАС на Израиль никогда не сможет оправдать коллективное наказание палестинцев», — сообщает издание The Times of Israel.Единственным «реалистичным основанием для подлинного мира и безопасности», по мнению Гутерриша, может стать создание независимого палестинского государства.
Глава палестинской администрации Махмуд Аббас, в свою очередь, заверил всех без исключения участников встречи в том, что палестинцы «не будут изгнаны со своей земли».
Как заявил член российской делегации, замминистра иностранных дел РФ и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, заморозить палестино-израильский конфликт невозможно, поэтому «необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий» по его урегулированию. При этом дипломат подчеркнул, что Израиль должен прекратить поселенческое поглощение территорий Палестины.
В итоговой декларации каирского саммита осуждаются и отвергаются атаки на гражданских лиц, насилие против мирных граждан, а также нарушения международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта в секторе Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Артем Путинцев