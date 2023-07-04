На сайте Зеленского появилась петиция с требованием национализировать предприятия Порошенко

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Петиция, в которой призывают национализировать все предприятия бывшего президента Украины Петра Порошенко из-за антигосударственной деятельности, появилась на сайте офиса украинского лидера Владимира Зеленского.
«В связи с антигосударственной деятельностью национализировать все предприятия Порошенко», - пишут авторы инициативы.
Отмечается, что документ зарегистрировали на сайте Зеленского 4 июля. В настоящий момент, идею поддержали 2268 человек из 25 тысяч необходимых.
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