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На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский прибудет в США, чтобы встретится там с главой США Джозефом Байденом, об этом сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.
«Президент Байден затем вернется в Вашингтон (из Нью-Йорка), чтобы принять президента Украины Зеленского здесь, в Белом доме, в четверг. Это будет их третья встреча здесь, в Белом доме», - прокомментировал ситуацию Салливан.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и вся верхушка киевского режима будут уничтожены, когда народу станут известны реальные потери в рядах Вооруженных сил Украины. Соскин также заявил, что не поддерживает массовые аресты украинских граждан за протесты против официальной повестки.
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Евгения Парфентьева