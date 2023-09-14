На следующей неделе Зеленский встретится с Байденом

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Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой США Джозефом Байденом в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, об этом сообщает NBC News со ссылкой на украинского чиновника.
«Владимир Зеленский планирует на следующей неделе посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке и встретиться с президентом Джо Байденом», - прокомментировали ситуацию в издании.
При этом, конкретно место встречи лидеров США и Украины пока остается неизвестным.
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