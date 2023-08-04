На Украине анонсировали новые удары ВСУ по Крыму

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Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что атаки на Крымский мост со стороны ВСУ будут продолжаться.
По ее словам, в Феодосии размещено мощное нефтяное хранилище, которое снабжает Черноморский флот.
Она отметила, что обеспечение флота необходимыми материалами, сказывается на его эффективности, что является важной составляющей при проведении военных действий. Атаки на Крымский мост будут продолжаться, чтобы уничтожить запасы материалов, которые используются российскими военнослужащими, отметила она.
Ранее, на Украине подтвердили причастность СБУ к обеим террористическим атакам на Крымский мост.
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Она отметила, что обеспечение флота необходимыми материалами, сказывается на его эффективности, что является важной составляющей при проведении военных действий. Атаки на Крымский мост будут продолжаться, чтобы уничтожить запасы материалов, которые используются российскими военнослужащими, отметила она.
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Анастасия Крестьянова