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Сама страшным поворотом событий для президента Украины Владимира Зеленского станет раскол Украины на две части по «корейскому сценарию». Однако по мнению автора испанского журнала Pais, вскоре это может стать реальность.
«В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части», — пишет журналист.
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Диана Аванесян