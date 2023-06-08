На Украине готовы производить ракеты средней дальности

Глава Минобороны Резников: на Украине готовы производить ракеты дальности поражением больше тысячи километров
Украина располагает средствами и готова производить ракеты дальностью поражения более тысячи километров. Об этом местному изданию УНН заявил глава министерства обороны Алексей Резников.
Он оценил перспективы военной промышленности Украина на очень высоком уровне. Резников также напомнил, что на государственном уровне принята ракетная программа, на которую регулярно выделяются средства.
Ранее сообщалось, что Зеленский обвинил ООН и Международный комитет Красного Креста в нежелании отвечать на запросы Киева по Каховской гидроэлектростанции и излишне дипломатичной оценке произошедшего на ГЭС.
В ночь на вторник, 6 июня, ВС Украины обстреляли Каховскую ГЭС, что привело к разрушению верхней части станции. Предположительно, удар был совершен из РСЗО "Ольха". После этого начался нерегулируемый сброс воды, в связи с чем местные власти объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий. Российская сторона назвала произошедшее терактом.
Он оценил перспективы военной промышленности Украина на очень высоком уровне. Резников также напомнил, что на государственном уровне принята ракетная программа, на которую регулярно выделяются средства.
В ночь на вторник, 6 июня, ВС Украины обстреляли Каховскую ГЭС, что привело к разрушению верхней части станции. Предположительно, удар был совершен из РСЗО "Ольха". После этого начался нерегулируемый сброс воды, в связи с чем местные власти объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий. Российская сторона назвала произошедшее терактом.
Андрей Гаврилов