На Украине испугались скорой катастрофы

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Война в Израиле грозит прямыми последствиями для Украины, которая может лишиться поддержки из-за боевых действий. Об этом сообщает «Страна.ua».
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
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