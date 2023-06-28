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Ростислав Шурма заявил, что на Украине могут запретить расчет за наличные средства
Замглавы офиса украинского лидера Ростислав Шурма в рамках конференции по вопросам восстановления Украины заявил, что на территории государства могут запретить расчет наличными. Об этом сообщает издание Vesti.ua.
Он подчеркнул, что дорожная карта, в которой будет содержаться финальное решение по этой теме, специалисты представят в ближайшие месяцы.
Однако экономисты не поддержали такую идею. Они выразили уверенность в том, что даже запрет наличных денежных средств не сможет побороть коррупцию в стране.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в МИД РФ заявили о юридическом оформлении русофобии в Прибалтике.
Он подчеркнул, что дорожная карта, в которой будет содержаться финальное решение по этой теме, специалисты представят в ближайшие месяцы.
«Я считаю, что решение будет положительное. Такие меры помогут преодолеть не менее 95% коррупции в стране», - отметил Шурма.
Однако экономисты не поддержали такую идею. Они выразили уверенность в том, что даже запрет наличных денежных средств не сможет побороть коррупцию в стране.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в МИД РФ заявили о юридическом оформлении русофобии в Прибалтике.
Татьяна Лаврова