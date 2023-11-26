На Украине начались проблемы с топливом из-за конфликта на границе с Польшей

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Проблемы с поставками топлива начались на Украине на фоне перекрытия границы с Польшей, сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире украинского телемарафона.
«Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как [поставки] топлива на Украину», — рассказал Дмитрасевич.По словам чиновника, компенсировать утраченные экспортные возможности по перемещению товаров через польско-украинскую границу получится благодаря железнодорожным и морским перевозкам.
Движение грузовиков затруднено на пунктах пропуска — «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», а также «Дорохуск — Ягодин».
Украина направила ноту в министерство иностранных дел Польше после гибели уже второго водителя фуры в пробке на границе, об этом сообщил посол в Варшаве Василий Зварыч на своей странице в социальной сети.
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