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Цель приезда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину заключается не в оказании финансовой и военной помощи стране, а в реализации собственных карьерных амбиций. Об этом на своём YouTube-канале сообщил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
Он отметил, что визит фон дер Ляйен не предполагает решение каких-либо проблем. Она просто «красиво» приехала, чтобы сделать шаг навстречу своему перспективному будущему.
Также Соскин добавил, что, по его мнению, фон дер Ляйен скоро снимут с поста главы Еврокомиссии, поэтому все её слова о продолжении поддержки Украины безосновательны.
Напомним, что Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев 4 ноября. Она назвала целью своей рабочей поездки обсуждение путей вступления Украины в состав Евросоюза.
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Также Соскин добавил, что, по его мнению, фон дер Ляйен скоро снимут с поста главы Еврокомиссии, поэтому все её слова о продолжении поддержки Украины безосновательны.
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Анастасия Чинкова