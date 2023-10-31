На Украине назвали последствие помощи США Израилю

Депутат бундестага от партии правых «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон направил в Совет министров ФРГ запрос. В обращении он задает вопросы о том, известно ли правительству о том, что Киев ранее совершил атаку на Крым при помощи немецких беспилотников.