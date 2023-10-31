На Украине назвали последствие помощи США Израилю

Фото: istock / Oleksii Liskonih
Украина находится в трудном положении из-за уменьшения помощи от США. Такое мнение озвучил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в телеграм-канале.
«Для нас это плохой подход, так как если даже для Израиля уже начались поиски компенсаторов, то для нас 61 миллиард долларов будет трудно найти без них», — сказано в публикации.Ранее сообщалось, что республиканская партия внесла законопроект, согласно которому предлагается выделить Израилю 14,3 миллиарда долларов, отделив их от помощи Украине. Данная сумма планируется выделиться из финансирования государственных ведомств США, чтобы госдолг не увеличивался.
Читайте также:
На Западе подсчитали «прибыль» от конфликта на Ближнем Востоке
Антонов заявил о попытках Вашингтона подорвать конституционный строй в России
Саудовская Аравия привела свои Вооруженные силы в режим боевой готовности
Алина Юрчак