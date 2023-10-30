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Президент Украины Владимир Зеленский немедленно отправится в Москву на мирные переговоры при условии принятия такого решения Соединенными Штатами. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщают «Известия».
«Ему (Зеленскому— прим. ред.) может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: «Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву», — заявил Азаров.По мнению экс-премьера, Киев выполнит приказ немедленно. Он также обратил внимание, что на сегодняшний день мало кто не знает, что киевский режим не может самостоятельно принимать решения и следует указаниям Запада. Он также привел в пример случай, когда власти Украины не знали кого поставить на должность какого-то районного прокурора, а также приняли закон, согласно которому судей подбирает специальная комиссия, состоящая из американцев.
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